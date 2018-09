Pordenone - trovato morto con un colpo in testa : si indaga per omicidio : Coltro, un artigiano 48enne, è stato visto l'ultima volta lunedì sera. L'allarme è scattato ieri quando non è andato a prendere la figlia. Nessuna arma vicino al cadavere: esclusa l'ipotesi del suicidio