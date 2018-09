Ponte senza fondi | caos decreto | dopo lo stop testo riscritto nella notte

Giallo sul decreto per il Ponte di Genova «Versione incompleta - senza coperture» : Era circolata voce di un possibile blocco da pare della Ragioneria dello Stato proprio per mancanza di fondi. La precisazione del Mef: «Stiamo lavorando per trovare i fondi adeguati. E la relazione dei tecnici accusa Autostrade: «Rischio crollo era evidente»

Ponte Morandi - tutti i "paletti" dell'Ue per l'appalto urgente senza gara : La Commissione europea appoggia pienamente gli sforzi dell'Italia per ricostruire il Ponte Morandi di Genova. Intanto è in...

Ponte Morandi - Toti : “Quale nodo blocca il decreto? Chiedete al governo. Senza gare pubbliche - è alto il rischio ricorsi” : Gli enti locali restano in attesa del decreto Genova con le misure che daranno il via alla ricostruzione del Ponte Morandi. Al momento quindi resta tutto fermo: dall’abbattimento all’avvio delle procedure per la ricostruzione, oltre alle misure per l’esenzione fiscale per le imprese e alle 500 assunzioni al ministero delle Infrastrutture. Il nodo, secondo La7 e Il Sole24Ore, riguarda le coperture di alcune misure. ...

Ponte Morandi - un altro ostacolo : Fincantieri e Italferr senza le carte in regola : Percorso sempre più in salita per la ricostruzione del Ponte di Genova, crollato il 14 agosto. Non solo manca l'indicazione del commissario, anzi del super commissario, che dovrà decidere, dribblando ...

Ponte Morandi - contributi ‘senza più nulla a pretendere’ : così Autostrade ci prova con alcuni dei sopravvissuti al crollo : “Il sottoscritto… dichiara che per effetto degli eventi verificatisi in data 14 agosto 2018, relativi al cedimento di una sezione del Viadotto Polcevera, ha dovuto/dovrà sostenere urgenti spese per la perdita parziale/totale del veicolo… chiede il contributo economico per un importo di euro… dichiara al ricevimento di detta somma di non avere più nulla a che pretendere per il suindicato evento”. La formula ambigua e ...

PONTE MORANDI - RIQUALIFICARE SENZA DEMOLIRE/ Genova - la proposta su blog Grillo : Conte decide su Commissario : PONTE MORANDI, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti

Genova - la città senza il Ponte ricorda le vittime della tragedia : E accompagnando via via la ripartenza con provvedimenti che sostengano l'impegno dei cittadini, delle imprese, del mondo del commercio e dell'economia". Cronaca di un disastro Il ponte Morandi, "...

Ponte di Genova - quell'urgenza che resta senza risposte : Ancora oggi per chi sta fuori è difficile comunicare quanto quell'infrastruttura fosse vitale per la città, per la sua economia. Nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, salvo intese, ...

Zanda - PD - : 'Crollo del Ponte continua a insegnarci molto. Mostra la debolezza e l'assenza dello Stato' : Segnalano il tentativo di cambiare la natura della nostra società, condizionare la libertà di stampa, disconoscere l'autonomia dei giudici e umiliare la scienza. In una parola, arrivando a toccare ...

Ponte Genova - senza una nuova viabilità la città rischia di perdere il 15% del Pil : Imbottigliamenti, disagi per le imprese locali, impatto su porti e turismo. A un mese dalla tragedia del viadotto sulla A10, la città è spaccata a metà. Sul breve periodo si rischia la paralisi. In prospettiva il declino di un capoluogo che ha già perso un terzo dei posti dei lavoro e della popolazione...

Crollo Ponte Morandi - ricostruzione sì ma non senza anche polemiche : Teleborsa, - "Nei prossimi giorni depositiamo un decreto legge con importantissime misure per Genova e i Genovesi". Lo ha annunciato del Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli in merito alla ...

[Il ritratto] Da asino senza speranza ad archistar. Così Renzo Piano vuole convincere Di Maio a realizzare il suo nuovo Ponte per Genova : Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme». La verità è che lo è per una minoranza e pure esigua, e che Renzo Piano è un po' generoso. Basta vedere ...

Ponte Morandi - spunta un progetto di demolizione senza esplosivi per salvare le case : La demolizione del Ponte Morandi potrebbe risparmiare le case di via Porro dalla distruzione: « Stiamo cercando, con il sindaco, di lavorare a un piano di smontaggio per tutti e due i tronconi - dice ...