Ponte Morandi | nessuna manomissione dei filmati di Autostrade La polizia diffonde il

Ponte Morandi di Genova : cosa dice la relazione del Mit : La commissione ispettiva punta il dito contro Autostrade per l'Italia: "Contromisure insufficienti per evitare il crollo nonostante i segnali"

Ponte Morandi - il governo ha fatto propaganda sulla pelle di Genova? : Ma che cosa c’era scritto su quei fogli che Giuseppe Conte ha sventolato davanti a diecimila genovesi il 14 settembre? Sono passati 42 giorni dalla tragedia del Ponte e soltanto adesso, forse, arriva il decreto. Sono passati 42 giorni e non c’è ancora un commissario, anzi, abbiamo dovuto assistere a penose dispute tra i partiti di maggioranza per la scelta del nome. Sono passati 42 giorni e il Ponte non è stato demolito, né si sa chi ...

Così è crollato Ponte Morandi : le ipotesi della commissione : Sul crollo del Ponte Morandi a Genova, la commissione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha studiato le ipotesi ritenute più verosimili. Nella relazione finale, si legge che gli ispettori, pur non avendo accesso ai video della procura, hanno analizzato tre ipotesi , ritenute le più attendibili.Le prima due ipotesi considerano come motivo del crollo il cedimento dell'impalcato, cioè della strada a sud-est o a sud-ovest. Nella prima ...

Ponte Morandi - la Commissione : "Autostrade sapeva ma non ha fatto nulla" : La Commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture, che aveva il compito di analizzare le cause e le responsabilità del disastro del Ponte Morandi a Genova, è andata giù pesante. Le accuse contenute nella relazione lasciano pochi dubbi sulla responsabilità di Autostrade per l'Italia per la cattiva manutenzione e gestione del viadotto. In particolare, l'accusa è che Aspi sapeva perfettamente dei problemi ma non ha investito quanto ...