Ponte Genova | il ministero |  «Autostrade rinviava i lavori per far rincarare i

Decreto sul Ponte Morandi a Genova - scontro tra Palazzo Chigi e Tesoro. «Nel testo spazi vuoti» - «Falso» : «Tutti gli interventi sono finanziati». Ma martedì il Mef non ha mandato il testo al Quirinale. Toti: «Sarebbe più opportuno ritirare il provvedimento e ricominciare da capo»

Ponte Genova - giallo sul decreto «Manca la copertura finanziaria Spazi vuoti al posto delle cifre». Ma Palazzo Chigi : le coperture ci sono : Era circolata voce di un possibile blocco da pare della Ragioneria dello Stato proprio per mancanza di fondi. La precisazione del Mef: «Stiamo lavorando per trovare i fondi adeguati. E la relazione dei tecnici accusa Autostrade: «Rischio crollo era evidente»

"Ritardi sull'adozione del decreto Genova? La Colpa è della Ragioneria dello Stato. Il documento è stato inviato il 21 settembre dal Ministero. Noi abbiamo chiesto più soldi, loro forse ne vogliono mettere meno". A dirlo il sottosegretario ai Trasporti, Edoardo Rixi, ospite a Tagadà su La7.

Ponte Genova - il decreto arriva incompleto al Mef : Ragioneria lavora sulle coperture : Secondo i tecnici del Mit, inoltre, sono state "celate informazioni necessarie alla vigilanza", e le procedure di sicurezza sono ancora oggi "inadatte a prevenire crolli"

Ponte Morandi Genova - la Commissione Mit : "Rischio evidente - crollo non per gli stralli" : Depositata la relazione. "Non esiste alcuna valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera. Interventi erano improcrastinabili"

Genova - la Commissione : sul Ponte Morandi misure inappropriate e insufficienti : La Commissione del Ministero dei Trasporti ha sentenziato senza possibilità di appello: le misure prese da Autostrade nei confronti delle problematiche del Ponte Morandi, erano insufficienti e inappropriate se relazionate all'entità dei problemi. Inoltre, la stessa relazione aggiunge che Autostrade avrebbe potuto desumere l'avanzamento dei problemi strutturali del Ponte ma con molta incertezza. Secondo i tecnici del Mit, poi, sarebbero anche ...

Crollo Ponte di Genova - il responso del Mit : "Da Aspi controlli sicurezza inadeguati" : La Commissione d'inchiesta del Ministero delle Infrastrutture sul Crollo del ponte Morandi di Genova accusa Autostrade per l'Italia, Aspi, di aver ridimensionato o nascosto lo stato in cui era il ...