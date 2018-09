Politici vs burocrati | una costante della storia italiana Ma mai nessuno aveva

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il primo scontro che ebbe Benito Mussolini, appena pochi mesi dopo aver preso il potere, fu con il rigore del ragioniere di stato Vito De Bellis, un sacerdote dei conti descritto dall'allora ministro delle finanze, Alberto De Stefani, come un uomo emaciato, dallo sguardo febbrile, insonne per la responsabilità di proteggere il bilancio pubblico dall'attacco dei "roditori" che desideravano solo spolparlo.Ai tempi, il conflitto si accese per gli ambiziosi progetti di opere pubbliche che il partito fascistain cantiere e senza che ci fossero stringenti vincoli europei. Oggi la zuffa si è scatenata per le coperture del decreto Genova e per i soldi necessari a finanziare il reddito di cittadinanza. Il vice premier M5S Luigi Di Maio è in prima linea nella sua battaglia contro i "tecnocrati messi lì daidi un tempo che anziché eseguire quello ...