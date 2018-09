: Incendio a #Calci, evacuate decine di persone. 'Si comincia a vedere il disastro immane', dice il sindaco Ghimenti… - RaiNews : Incendio a #Calci, evacuate decine di persone. 'Si comincia a vedere il disastro immane', dice il sindaco Ghimenti… - Agenzia_Ansa : Incendio Pisa, evacuazioni anche in Val di Serchio. Nuovo rogo partito in serata diverso da quello del monte Serra - Agenzia_Ansa : Vasto #incendio a #Calci, in provincia di Pisa. Decine di persone evacuate. In fiamme bosco sul monte Serra. Sindac… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) “Lae’anche se ancora ci sono dei focolai. L’e’ stato contenuto grazie a tutto il sistema regionale ant, i vigili del fuoco, i volontari e il grande sforzo del comune di Calci che e’ quello piu’ colpito“: lo ha dichiarato il sindaco diMichele Conti, in merito alladegli incendi sul, nelno.Poi aggiunge : “Ci auguriamo in giornata che l’evento volga al termine“. “I problemi verranno dopo perche’ l’e’ molto esteso anche in parti alti nella montagna e quindi alla prima pioggia le problematiche di dissesto idrogeologico non saranno indifferenti“.