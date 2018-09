Pisa | incendio Monte Serra | bruciati circa “1000 ettari | attivi due fronti di fuoco”

Pisa - incendio Monte Serra : situazione sotto controllo : “La situazione e’ sotto controllo anche se ancora ci sono dei focolai. L’incendio e’ stato contenuto grazie a tutto il sistema regionale antincendio, i vigili del fuoco, i volontari e il grande sforzo del comune di Calci che e’ quello piu’ colpito“: lo ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti, in merito alla situazione degli incendi sul Monte Serra, nel Pisano. --Poi aggiunge : “Ci auguriamo in giornata che l’evento volga al termine“. “I ...

Pisa - incendio Monte Serra : oggi si potrebbe “uscire dalla situazione di emergenza” : “Non voglio fare previsioni troppo ottimistiche ma penso che se nella giornata di oggi si lavorera’ come in quella di ieri si possa pensare di uscire dalla situazione di emergenza“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla trasmissione Non Stop News su Rtl 102.5. “Ci sono quattro Canadair ancora nell’aeroporto di Pisa, bisogna capire se si sono alzati e stanno proseguendo ...

Pisa - incendio Monte Serra : fiamme ancora alte/ Ultime notizie - aeroporto ancora chiuso : Pisa, incendio Monte Serra: fiamme ancora alte. Ultime notizie, ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo: l'aeroporto è ancora chiuso, stop a voli(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Pisa - Arezzo giocata nonostante l’incendio - la protesta degli ultras : Pisa-Arezzo, valida per la terza giornata del campionato di serie C girone A, è finita 0-0 martedì 25 settembre 2018 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani. L’atmosfera è stata surreale, gli ultras Pisani hanno protestato ed hanno messo in atto uno sciopero del tifo, mentre gli ospiti, pur esponendo uno striscione solidale, hanno cantato e festeggiato un punto prezioso. Un minuto di silenzio per gli impiegati di Arezzo All’inizio della ...

Pisa - incendio sul Monte Serra : distrutti 10mila ulivi - 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco : Ci vorranno almeno 15 anni per ricostruire i boschi andati a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano, che spinto dal vento ha già distrutto oltre mille ettari di bosco. Ai costi per gli interventi di emergenza per spegnere le fiamme da terra e con i mezzi aerei e per la necessaria evacuazione si aggiungono quelli per la ...

Pisa - incendio Monte Serra : operazioni di spegnimento ostacolate dal vento : Per seguire l’evolversi della situazione relativa all’incendio sul Monte Serra, nel Pisano, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi si sta recando a Vecchiano, nella sede comunale. Le condizioni meteo non aiutano le operazioni di spegnimento perché anche oggi è prevista una giornata ventosa. A Calci, dalle 7 di oggi, sono operativi due canadair e un elicottero S64 della flotta nazionale e 3 elicotteri regionali. Nel bosco ...

Pisa - incendio sul Monte Serra : oltre 1.200 ettari di bosco andati in fumo : Non è ancora stato domato l’incendio scoppiato nella serata di lunedì sul Monte Serra, nel Pisano: sono oltre 1.200 gli ettari di bosco andati in fumo. oltre 700 persone sono state evacuate dalla protezione civile e dai soccorritori nei comuni di Calci e VicoPisano. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti con 109 unità via terra e 5 Canadair e un elicottero S64 Erickson “Nuvolarossa”, nonostante il forte vento e la ...

Incendio Pisa - nuovi roghi ed evacuazioni anche in Val di Serchio : “Scenario apocalittico” : Bruciano ancora i boschi del Pisano, dove almeno 700 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Martedì sera le fiamme hanno raggiunto anche la Val di Serchio. Il vento ostacola lo spegnimento dei focolai e oltre 600 ettari di macchia mediterranea sono stati distrutti. Chiuse scuole e l'aeroporto di Pisa.Continua a leggere

Aeroporto di Pisa chiuso - riservato ai mezzi antincendio nelle ore diurne del 26 settembre : Il vasto incendio che sta ancora devastando il monte Serra, nel Pisano, e che ha costretto circa 700 abitanti della zona a lasciare le proprie case, ha indotto le autorità aeronautiche , e nello ...

Ultim'ora : nuovo violento incendio nel Pisano - in fiamme la zona di Avane : Non c'è pace per il pisano, alle prese con gravissimi incendi divampati sul Monte Serra da ormai 24 ore. Un nuovo fronte si è generato poco fa nei pressi di Avane, frazione di Vecchiano. L'area...

INCENDIO Pisa - MONTE SERRA : 700 SFOLLATI/ Ultime notizie : si indaga per dolo - aeroporto chiuso domani : INCENDIO PISA, fiamme sul MONTE SERRA: SFOLLATI. Ultime notizie, 700 persone evacuate tra Calci e VicoPISAno. Il forte vento complica i lavori dei vigili del fuoco, bruciati già 600 ettari.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:39:00 GMT)

Nuovo fronte nell'incendio in provincia di Pisa - almeno 700 sfollati. Si indaga per dolo : E' una tempesta di fuoco quella che sta tenendo in scacco dalla notte scorsa le popolazioni dei Monti Pisani, in mezzo alla Toscana, dove un vasto incendio, alimentato da vento forte e costante ha distrutto oltre 600 ettari di macchia mediterranea, bosco ceduo, pini marittimi, oliveti e vigne nei territori di Calci e VicoPisano. Qualche casa è stata attaccata dalle fiamme, ci sono auto bruciate. Nessuno è morto, non ci sono feriti. ...

Incendio Monte Serra - arrivano i paracadutisti della Brigata Folgore. Aeroporto di Pisa chiuso anche domani : “Su richiesta delle autorita’ locali, a seguito del vasto Incendio che sta devastando l’entroterra del Pisano nei pressi del Monte Serra, al fine di garantire il concorso in pubblica utilita’ tramite il controllo del territorio e dei focolai dell’Incendio, l’Esercito ha reso disponibili 6 pattuglie motorizzate di paracadutisti della Brigata Folgore”. Lo rende noto la stessa Folgore. I paracadutisti, ...

Pisa - incendio sul monte Serra : fiamme senza freni. "Scenario apocalittico" : Grave disastro ambientale in atto nel Pisano. In fiamme oltre 600 ettari di boschi. Evacuate 700 persone. L'incendio doloso esploso nella serata di lunedi 24 settembre continua a dar pesanti...