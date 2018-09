Pioli - rigore? Dalla panchina non capivo : ANSA, - FIRENZE, 26 SET - " Dalla panchina non mi sono reso conto del rigore: ho visto il pallone partire dal piede di Candreva senza che cambiasse traiettoria. L'azione è proseguita e poi ho veduto i ...

Pioli : 'Arbitro? Decisioni non eque. Rigore inesistente e manca un rosso' : L'allenatore della Fiorentina , Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita a San Siro per 2-1 contro l'Inter: MERITAVAMO DI PIU' - 'Non so da dove partire. Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo pagato a caro prezzo un errore nel secondo ...