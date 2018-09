Piazza Affari | ingrana la marcia Damiani

Borsa - Piazza Affari chiude in lieve calo : Ftse Mib a -0 - 11% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,11% a 21.646 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,12% a quota 23.894 ...

Piazza Affari : luce verde per Aeffe : Grande giornata per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,19%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Sogefi : Avanza la società di componentistica per l'industria dell'auto , che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%. Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre ...

Piazza Affari : andamento rialzista per Gima Tt : Seduta positiva per Gima Tt , che avanza bene dell'1,98%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il titolo viene ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Biesse : Affonda sul mercato la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che soffre con un calo del 2,39%. L'andamento di Biesse nella settimana, rispetto al FTSE MIB , ...

Piazza Affari : giornata depressa per IMA : Seduta in ribasso per il produttore di automatismi , che mostra un decremento dell'1,87%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari scommette sul deficit sotto il 2 per cento : Milano. Da un lato, l'attesa per la bozza della legge di Bilancio italiana, dall'altro il minaccioso intervento di Donald Trump all'Onu sui rapporti commerciali con la Cina e, soprattutto, la riunione di stasera della Federal Reserve da cui quasi certamente scaturirà un aumento dei tassi d'interesse

Piazza Affari : in acquisto Juventus : Seduta decisamente positiva per la società opera nel settore del calcio professionistico , che tratta in rialzo del 2,56%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio - attenzione a Unicredit e Tenaris : Si prevede un avvio poco mosso per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo i guadagni di ieri. Sui mercati dovrebbe dominare la prudenza in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Questa sera, la banca centrale americana concluderà la riunione di due giorni con un possibile annuncio di un nuovo rialzo dei tassi di riferimento, ...

Piazza Affari sotto la parità come il resto d'Europa : Avvio debole per le principali Borse del Vecchio Continente con Piazza Affari che si allinea e scivola sotto i livelli della vigilia . I riflettori sono puntati sulla riunione della Federal Reserve ...

Borsa : apertura debole a Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 06% : apertura debole a Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna -0,06% a quota 21.651. All Share sulla stessa linea. Le altre Borse europee aprono poco mosse, in attesa della riunione di stasera della ...

Piazza Affari in rumoroso rialzo : Personalmente credo di sì, poiché l'economia USA viaggia a velocità sostenuta e i dazi non stanno ancora erodendo la crescita USA. Però è vero che Trump sta premendo su Powell per renderlo più ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Fed (26 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari vive in attesa della decisione della Fed. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 04:09:00 GMT)