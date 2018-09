Peugeot 508 e 3008 Plug-in Hybrid | in arrivo nel 2019

Blastingnews

: Nuova ammiraglia della casa @Peugeot - Infomotori : Nuova ammiraglia della casa @Peugeot - allaguida : Peugeot 508 e 3008: pronta la versione ibrida per il 2019 - alvolante3 : Peugeot 508 e 3008: pronta la versione ibrida per il 2019 -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) 6 La tendenza delle offerte commerciali automobilistiche, ormai è chiaro, è quella di elettrificare sempre più la gamma, a sfavore delle motorizzazioni tradizionali.per ilha in serbo l'ingresso a listino delle versioni ibride dei modelli al vertice della propria gamma, 508 VIDEOberlina e SW e. I powertrain differiranno per le potenze complessive e il tipo di trazione. La berlina e la famigliare avranno un solo motore elettrico all'anteriore, abbinato al termico e la trazione anteriore, mentre il SUV avra' un motore elettrico anche al retrotreno che garantira' la trazione integrale. La tecnica Partiamo dalle denominazioni:per berlina e SW,4 per la. Gia' questa differenza fa cogliere le differenze tecniche, trazione anteriore sulle prime due, integrale 'simulata' grazie all'utilizzo di un riduttore sul motore elettrico ...