Pedofilia | Papa | ' Scandalo mostruoso | ma la Chiesa ora lo affronta'

Papa Francesco a Tallin promette trasparenza e onestà sulla Pedofilia e gli scandali economici : L'arcivescovo luterano ha aggiunto: 'Solo una piccola percentuale di giovani studia a scuola le religioni del mondo, tra cui il Cristianesimo. Eppure, il Cristianesimo è la religione che ha ...

Pedofilia : il Papa rimuove altri due vescovi in Cile : Papa Francesco ha rimosso due vescovi della Chiesa cattolica in Cile: entrambi i prelati sono coinvolti in indagini per abusi su minori. Al loro posto, il Pontefice ha nominato degli amministratori apostolici "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis". I vescovi rimossi sono quello di San Bartolomè de Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, e di quello di San Felipe, mons. Cristian Enrique Contreras Molina. Nel mese di maggio scorso, ...

Pedofilia - le colpe di papa Francesco : Le accuse dell’arcivescovo Viganò non stanno in piedi. Ma evidenziano una guerra in cui Bergoglio si trova in condizioni di debolezza. Anche per errori suoi Pedofilia, attacco a Francesco dall'ex nunzio Viganò. Il papa: ''Leggete e giudicate voi''"

Papa Francesco su abusi e Pedofilia/ “Aiutate la Chiesa in Irlanda a farla finita con questa storia” : Durante la sua visita a Dublino lo scorso agosto, il Papa ha incontrato un gruppo di padri gesuiti, approfondendo con loro il tema degli abusi su minori da parte dei sacerdoti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:39:00 GMT)

GERMANIA - 3 MILA CASI DI ABUSI SU MINORI/ Pedofilia nella Chiesa : Papa convoca i vescovi di tutto il mondo : Una indagine a cura della Conferenza dei vescovi tedeschi svela cifre impressionanti sui CASI di ABUSI sui MINORI da parte di sacerdoti, quasi 4MILA CASI in 70 anni(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Pedofilia - il cardinale Usa Wuerl offrirà le sue dimissioni al Papa - : L'arcivescovo è uno degli alti prelati accusati da Carlo Maria Viganò. Al centro delle polemiche come ha gestito lo scandalo degli abusi quando era vescovo di Pittsburgh, in Pennsylvania. E a ...

Pedofilia - il Papa convoca i presidenti dei vescovi di tutto il mondo : I presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo sono stati convocati da Papa Francesco a Roma dal 21 al 24 febbraio 2019 per discutere della questione della Pedofilia e della protezione dei minori. È la decisione senza precedenti annunciata ...

Dati sconvolgenti sulla Pedofilia anche dalla Germania. Il Papa convoca un comitato di crisi : Il cardinale Donald Wuerl torna a Roma per la seconda volta nel giro di una settimana, pronto a rimettere il suo mandato di arcivescovo di Washington. Non si tratta di un effetto del "rapporto Viganò", ma l'esito del lavoro dell'Attorney General della Pennsylvania Josh Shapiro in cui Wuerl è stato pesantemente criticato per la gestione dei casi di abusi sessuali quando era arcivescovo di Pittsburgh.Wuerl è stato ricevuto ...

Abusi - Santa Sede : Papa convoca capi dei vescovi di tutto il mondo/ Lotta alla Pedofilia e protezione minori : Abusi, Papa Francesco convoca i capi dei vescovi di tutto il mondo in Santa Sede nel febbraio 2019. Lotta alla pedofilia, protezione dei minori: "non fermarsi alla condanna"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Il Papa va in Giappone - ma prima presiederà il summit in Vaticano sulla Pedofilia : Roma. Il Papa ha in programma un viaggio in Giappone nel 2019. L'ha annunciato questa mattina al termine dell'udienza concessa all'Associazione “Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai”, i cui rappresentanti sono stati ricevuti alle 9 nell'Auletta dell'Aula Paolo VI. Un viaggio dal carattere simbolico molt