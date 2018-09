Pd | iscritti in fuga | crollano le adesioni

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Roma - Il Pd prova a ripartire ma la macchina è ormai inceppata. I militanti sono ine l'ultimo sondaggio Swg per La7 certifica ancora un calo di consensi (dal 16,9 al 16,3). A Torre del Greco, comune della provincia di Napoli, sono appena dieci - come riporta Il Mattino - i militanti che hanno rinnovato l'adesione ai dem nel 2018. Un crollo del 90% rispetto al 2017, anno in cui glisono stati più di mille. Certo, ci sarà tempo fino al mese di gennaio 2019 per sottoscrivere la tessera del Pd ma il trend è in picchiata. E l'aria che tira al Nazareno non lascia intravedere una impennata dinegli ultimi mesi. Il crollo dinon riguarda solo la Campania ma anche altre Regioni. A cominciare dalla rossa Emilia Romagna: nella città di Imola le tessere sono crollate del 50%, passando dalle 2100 sottoscrizioni del 2017 alle attuali 1200. Un'emorragia di militanti ...