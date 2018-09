“Pazzesca” Temptation | lite tra Bettarini-Larini E Simona? La reazione vola sul web

caffeinamagazine

: Teresa pazzesca una tattica incredibile per tutto Temptation ha raggiunto il trono nel modo migliore di tutti BRAVISSIMA #uominiedonne - carlottide : Teresa pazzesca una tattica incredibile per tutto Temptation ha raggiunto il trono nel modo migliore di tutti BRAVISSIMA #uominiedonne - thanksmengoni : Comunque Temptation Island VIP ha debuttato con il 20% di share ma io a mani basse gli avrei fatto fare il 100% di… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La seconda puntata diIsland Vip 2018 non ha deluso le aspettative del pubblico. Dopo l’uscita di Fabio e Marcella Esposito,Ventura ha condotto gli spettatori all’interno delle storie delle coppie ancora in gioco. AIsland va di scena la coppia composta da Nicolettae Stefano. La ragazza, che già alla prima puntata diIsland Vip si era lasciata andare a un bagno di lacrime per le insinuazioni dell’uomo, aveva chiesto il falò di confronto, ma Stefano glielo aveva negato, così Nicoletta è tornata nel villaggio diIsland Vip e il mattino seguente ne ha richiesto un altro. E Stefano?ha accettato perché ha confessato aVentura che lo avrebbe fatto lui, “ho apprezzatoi che non se ne sia andata, ma che abbia rispettato la mia scelta”. Bene arriva il momento del confronto. Ad ...