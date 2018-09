Paul Newman in 10 film

Che bravo Paul Newman che fa il detective : Non si può considerare un grande regista Jack Smight. Scartabellando il suo libro tutt'altro che d'oro, di passabile troviamo soltanto La truffa che piaceva a Scotland Yard, 1966,, Non si maltrattano ...

INTRIGO A STOCCOLMA - LA7/ Info streaming del film con Paul Newman e Elke Sommer (oggi - 10 agosto 2018) : INTRIGO a STOCCOLMA , il film thriller in onda su La7 oggi, in prima serata. Nel cast tra gli altri Paul Newman n e Elke Sommer , alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:32:00 GMT)

Intrigo a Stoccolma - La7/ Curiosità sul film con Paul Newman e Elke Sommer (oggi - 10 agosto 2018) : Intrigo a Stoccolma , il film thriller in onda su La7 oggi, in prima serata. Nel cast tra gli altri Paul Newman n e Elke Sommer , alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:10:00 GMT)

INTRIGO A STOCCOLMA/ Su La7 il film con Paul Newman e Elke Sommer (oggi - 10 agosto 2018) : INTRIGO a STOCCOLMA , il film thriller in onda su La7 oggi, in prima serata. Nel cast tra gli altri Paul Newman n e Elke Sommer , alla regia Mark Robson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 10:17:00 GMT)

L'INFERNO DI CRISTALLO/ Su La7 il film con Paul Newman (oggi - 3 agosto 2018) : Il film L'INFERNO di CRISTALLO va in onda su La7 oggi in prima serata. Nel cast: Paul Newman e Steve McQueen, alla regia John Guillermin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:29:00 GMT)

INTRIGO A STOCCOLMA/ Su La7 il film con Paul Newman (oggi - 25 luglio 2018) : INTRIGO a STOCCOLMA , il film in onda su La7 oggi, mercoledì 25 luglio 2018, in prima serata. Nel cast ci sono Paul Newman , Elke Sommer e Edward G. Robinson, alla regia Mark Robson. (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:39:00 GMT)

Modigliani e le sue donne - Paul Newman - il Borsino degli artisti su FIRST Arte : ... ABìCinema focalizzato sulla lettera N come neorealismo ma anche come Paul Newman: sono i servizi di copertina di questo week end di FIRST Arte , il sito lanciato da FIRSTonline sul mondo e il ...