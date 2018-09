Pasticcio sulle pensioni | i tecnici smontano i tagli

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ancora braccio di ferro tra i "" e il governo. Questa volta dopo le scintille sulla manovra e il decreto su Genova, la tensione sale per la proprosta di legge che di fatto andrà aare lealte a partire da gennaio 2019. Ad esprimere perplessità sul testo che darà il via alle sforbiciate è il Servizio Studi della Camera che ha evidenziato alcuni punti da "chiarire" nella proposta che porta la firma di Francesco D'Uva e Riccardo Molinari. Da martedì il testo è in Commisisone Lavoro alla Camera. Il titolo della proposta è questo: "Disposizioni per favorire l"equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamentistici superiori a 4.500 euro mensili". Una etichetta che fa pensare appunto ad un ricalcolo in base ai contributi effettivamente versati. Ma secondo idella Camera il testo va in un'altra ...