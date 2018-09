Parla il figlio di Marina Ripa di Meana | Io rimasto senza soldi e lavoro

Lory Del Santo - il padre di Devin Parla a Pomeriggio 5 : «Sono anni che non vedo mio figlio» : Lory Del Santo e il dramma per la perdita del figlio Loren. A pochi giorni dall'intervista a Verissimo in cui l'attrice ha parlato per la prima volta della morte del 19enne, che si sarebbe...

Nicoletta Larini : "Niccolò Bettarini è come un figlio" / Piange a Temptation Island Vip : Parla la Ventura : Simona Ventura, a Temptation Island Vip, ringrazia Nicoletta Larini per il sostegno dato a Stefano Bettarini al momento dell'aggressione al figlio Niccolò: "Ho visto come ci sei stata!"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Veronica Panarello - il papà : 'Parla sempre di Loris - le mancano le foto del figlio' : 'Ci siamo detti di farci forza e andare sempre avanti, per la Cassazione, che si sarebbe fatta la vera giustizia, quella che cerchiamo noi. Io le credo'. Lo ha detto Franco Panarello , padre di ...

Parla il figlio di Suge Knight : 'Preoccupato per mio padre - non lo faranno più uscire' : La recente condanna a 28 anni di carcere per l’ex mogul del Rap e boss della Death Row Records, Suge Knight, pare non essere andata per nulla giù a suo figlio, Suge Jacob Knight, Jr., che di recente ha affidato ai social media YouTube e Instagram, nello specifico le sue considerazioni in merito. Suge Knight, oggi cinquantatreenne, è stato nei primi anni ’90 una delle figure più influenti e temute della scena hip-hop statunitense, l’uomo dietro ...

”Mio fratello”. Parla Devin - il figlio di Lory Del Santo. Lo sfogo sulla morte di Loren : Lory Del Santo, alcuni giorni fa, ha raccontato il grande dolore vissuto per la perdita di suo figlio 19enne. “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale” aveva dichiarato Lory. Ora anche il figlio primogenito della showgirl, Devin Del Santo (che non mamma Lory non si parla da diversi anni) racconta come ha vissuto la perdita di suo ...

Lory Del Santo - Parla Devin l’altro figlio della showgirl : “Mio fratello era una luce per noi. Ti amiamo - ci manchi” : “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale”, con queste parole Lory Del Santo a Verissimo ha svelato la tragedia che circa un mese fa ha stravolto la sua vita. “Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. ...

Barbara d’Urso zittisce Giucas Casella : “Non Parlare di mio figlio” : Giucas Casella a Domenica Live parla del figlio di Barbara d’Urso: la conduttrice si arrabbia Giucas Casella ha fatto arrabbiare Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Domenica Live. L’illusionista era stato invitato dalla conduttrice per parlare della madre di suo figlio, tornata prepotentemente nella sua vita dopo anni e anni d’assenza. Giucas, piuttosto alterato da […] L'articolo Barbara d’Urso ...

“Abbiamo deciso…”. Lory Del Santo : la morte del figlio e il GfVip. Adesso Parlano ‘loro’ : “L’abbiamo messa in guardia, conosciamo il meccanismo del programma e le abbiamo chiesto di riflettere perché la scelta potrebbe avere delle conseguenze. Niente di ciò che accade lì dentro resta privato. Ma rispetteremo totalmente la sua volontà”. Così il capo degli autori del Gf VIPAndrea Palazzo commenta la notizia della partecipazione di Lory Del Santo come concorrente del Grande Fratello Vip, uscita ieri su molti ...

Lory del Santo Parla del figlio Loren - morto suicida : "Ho un solo senso di colpa : l’ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene'" : "Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l'ultima volta che ci siamo visti non gli ho detto 'ti voglio bene' anziché baciarlo e basta. Niente altro". Lory del Santo ha deciso di non tenere più per sé il dolore e raccontare, in un'intervista rilasciata a Verissimo, il suo ...

Carlotta Maggiorana - Parla il marito della nuova Miss Italia : 'Sono felice - ma ora dovrò aspettare per un figlio' : 'Carlotta ha già fatto tante cose nel mondo dello spettacolo, ma ogni volta, terminato il suo impegno, è tornata subito a casa', dice Emiliano al Corriere . Carlotta Maggiorana: 'E ora voglio ...

Domenica Live - Parla l'ex-compagna di Giucas Casella : «Non vedo mio figlio da anni». : ROMA - Riflettori accesi su Giucas Casella e l?ex-compagna inglese a Domenica Live. Carol parla del figlio James, avuto da Giucas. Carol non vede James, oggi trentacinquenne, da...

Davide Rossi Parla di Vasco - figlio e fan orgoglioso ma “procedo per la mia strada” : Davide Rossi parla di Vasco, suo padre. Si dice un figlio orgoglioso e un fan del Blasco nazionale ma vuole proseguire per la propria strada. La musica è ormai un vizio di famiglia: dopo il grande successo di Vasco Rossi, anche suo figlio Davide ha deciso di intraprendere la carriera al fianco delle sette note. Quel cognome è indubbiamente un peso da portare e Davide Rossi spiega di voler procedere per la propria strada, in autonomia. ...