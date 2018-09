Parigi | bimbo salvato da migrante-spiderman | il padre è stato condannato

Blastingnews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Aveva fatto il giro del mondo la notizia di un cittadino del Mali, Mamoudou Gassama, che alo scorso maggio avevaun bambino di appena quattro anni che stava per cadere da un palazzo arrampicandosi coraggiosamente fino al quarto piano. Ora arriva la conferma della condanna per negligenza deldel bambino, costretto a scontare in carcere ben tre mesi, con tanto di corso per migliorare il suo essere genitore. La vicenda deldalSecondo la BBC, il bambino quel giorno eralasciato a casa completamente solo: dopo aver fatto la spesa, ildel piccolo era rimasto a giocare ai videogame fuori casa. Approfittando del fatto che non ci fosse nessuno a controllarlo, il bambino si era arrampicato verso l'esterno di un balcone. Un uomo di origini malesi, Mamoudou Gassama appunto, stava passando da quelle parti per recarsi in un bar dove ...