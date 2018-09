Papa Francesco | “L’accordo con la Cina sui vescovi l’ho firmato io”

Papa Francesco : "Accogliere e integrare i migranti senza minacciare la propria identità" : "Nei popoli baltici il messaggio sull'apertura è abbastanza avanti. Non ci sono fuochi forti populisti". Sul volo BT7103, che da Tallinn lo riporta a Roma, Papa Francesco incontra i giornalisti per fgare il punto su alcuni temi a lui cari. Si parla del nuovo accordo con la Cina, ma anche della pena di morte e della guerra. Poi, ancora una volta, si finisce per toccare il tema dell'accoglienza. Ma, in questa occasione, Bergoglio invita a farlo ...

Wenders gira un film che esalta il Papa : "Per me Francesco è un eroe dell'umanità" : Wim, l'uomo che voleva farsi prete. Ma poi è arrivato il '68, col cinema e il rock'n'roll e lui ha preferito usare i film per i discorsi etici. "Sono cresciuto da cattolico, in una famiglia cattolica. E a 16 anni ho desiderato diventare prete. Quando sei giovane, immagini un certo numero di professioni: conoscevo bravi insegnanti e desideravo insegnare; conoscevo bravi preti e volevo farmi prete. Poi sono arrivati i film e il rock'n'roll e ho ...

Wim Wenders e Francesco : "Guardando il Papa negli occhi ho visto un uomo senza paura" : Il film del regista tedesco uscirà il 4 ottobre. 'Papa Francesco - Un uomo di parola' è il risultato di quattro conversazioni con il Pontefice su ecologia, povertà, giustizia sociale e immigrazione: '...

"Papa Francesco? Uomo di parola e di grande umorismo". Wenders e il suo docu-film su Bergoglio : Come sarebbe visto Jorge Mario Bergoglio in veste di leader politico di una grande potenza dalla prospettiva di Wim Wenders? "Come leader politico - per definizione soggetto a compromessi - non potrebbe mai e poi mai esprimere tanta radicalità sui grandi temi sociali del nostro tempo, non potrebbe mai, come ha fatto, condannare senza appello lo sfruttamento dell'Uomo sull'Uomo e il commercio delle armi. L'autorità spirituale ...

Riforma del Sinodo - l'eredità - nascosta - di Papa Francesco : Nei giorni scorsi è passata sotto silenzio la revisione dell'istituzione di supporto al Pontefice, nonostante il documento tracci il profilo del prossimo esercizio del ministero petrino, con una ...

Papa Francesco a Tallin promette trasparenza e onestà sulla pedofilia e gli scandali economici : L'arcivescovo luterano ha aggiunto: 'Solo una piccola percentuale di giovani studia a scuola le religioni del mondo, tra cui il Cristianesimo. Eppure, il Cristianesimo è la religione che ha ...

Papa IN LETTONIA/ Francesco - o la testimonianza è ecumenica o non è cristiana : Il PAPA si è recato oggi in LETTONIA, seconda nazione delle tre baltiche che sta visitando. Il significativo incontro ecumenico con i luterani. cristiana CARICATO

Papa IN LITUANIA/ Chi ha detto che Francesco non sa cosa sono nazismo e comunismo? : Continua il viaggio del PAPA nelle repubbliche baltiche. Ieri, sempre a Vilnius, Francesco ha pregato per le vittime "della crudeltà e del non senso". CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 06:08:00 GMT)PAPA IN LITUANIA/ Francesco: radici, libertà e futuro in un paese-ponte, di C. CaricatoPAPA Francesco DA PADRE PIO/ Toccare con mano il mistero della misericordia, di C. Caricato

Papa Francesco in Lituania - in oltre 100 mila per la messa a Kaunas | : La celebrazione si tiene nel Parco Santakos, lo stesso luogo scelto da Giovanni Paolo II nel 1993. Il pontefice tornerà a Vilnius nel pomeriggio, per la visita al Museo delle occupazioni e lotte per ...