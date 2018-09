calcioweb.eu

: RT @GoalItalia: #Palermo, esonerato Tedino ?? Ennesimo cambio in panchina per Zamparini ?? - Andrelu813 : RT @GoalItalia: #Palermo, esonerato Tedino ?? Ennesimo cambio in panchina per Zamparini ?? - CalcioWeb : Panchina #Palermo, esonerato #Tedino: ecco il sostituto -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)– “L’U.S. Città dicomunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Brunoed il suo staff, a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. La guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Roberto Stellone, che venerdi dirigerà la seduta d’allenamento”. Questo il comunicato delche cambia guida tecnica dopo poche giornate di campionato, Zamparini si conferma mangia-allenatori. CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloilCalcioWeb.