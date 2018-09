Palla a Conte | Salvini lascia al premier la trattativa con Berlino sui respingimenti

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 settembre 2018)a Giuseppe. Matteoallacon la Germania sui cosiddetti movimenti secondari di migranti. Vale a dire l'accordo, fortemente richiesto dal ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, affinché il governo di Roma si riprenda i migranti che sono 'sfuggiti' in Germania dopo essere stati registrati in Italia. Saràa trattare direttamente con Angela Merkel su una questione che Seehofer pensava di chiudere conal vertice di Vienna lo scorso 14 settembre. Ail compito di strappare alla Cancelliera un sì alla revisione della missione Eunavformed Sophia, più volte chiesta da Roma: senza, non c'è alcun accordo consui, sono le 'regole d'ingaggio' di, che comunque continua a chiedere che il tutto "sia a saldo zero, non un migrante in più da noi...".Quella sui ...