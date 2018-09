Padma Lakshmi risponde a Trump | Fui violentata a 16 anni Ecco perché sono rimasta

Padma Lakshmi racconta di essere stata violentata a 16 anni e perché «sono stata zitta finora» : Getty Images Non è mai troppo tardi per denunciare una violenza sessuale. Padma Lakshmi, 48 anni, ex modella ed ex moglie di Salman Rushdie, oggi conduttrice di Top Chef e autrice di libri di cucina, ha scritto un editoriale sul New York Times per rivelare di essere stata anche lei vittima e per spiegare perché ha aspettato oltre 30 anni prima di parlarne in pubblico. Un intervento che si inserisce nel dibattito che da giorni sta tenendo banco ...