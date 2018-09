Padma Lakshmi racconta di essere stata violentata a 16 anni e perché «sono stata zitta

vanityfair

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Getty Images Non è mai troppo tardi per denunciare una violenza sessuale., 48, ex modella ed ex moglie di Salman Rushdie, oggi conduttrice di Top Chef e autrice di libri di cucina, ha scritto un editoriale sul New York Times per rivelare dianche lei vittima e per spiegareha aspettato oltre 30prima di parlarne in pubblico. Un intervento che si inserisce nel dibattito che da giorni sta tenendo banco negli Stati Uniti intorno al candidato di Trump alla Corte Suprema, Brett Kavanaugh, accusato di molestie da due donne. Gli episodi risalirebbero a decenni fa (agli’80, ai tempi delle superiori e dell’università), ma le (presunte) vittime sifatte avanti solo adesso. Anche il presidente americano è intervenuto con un tweet, sostenendo: «nessuno ha chiamato l’FBI 36fa?». Da allora molte donne, vittime, ...