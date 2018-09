Overwatch World Cup | Francia e Regno Unito volano al BlizzCon per la finale di novembre

L'Overwatch World Cup arriva a Parigi : L'Overwatch World Cup si trasferisce in Europa, per la precisione a Parigi, dove questo venerdì avrà inizio la tappa finale della fase a gruppi 2018. L'appassionato pubblico locale farà il tifo per tre giorni a La Grande Arche, nella capitale francese, dove sei squadre si affronteranno per conquistare due posti nella Top 8 delL'Overwatch World Cup, che si svolgerà alla BlizzCon di quest'anno.I ragazzi della nazionale Italiana cercheranno di ...