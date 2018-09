OPERA Uno Spontini mozartiano

Esplosione alla stazione di Belluno : friulani due dei tre OPERAi feriti : Secondo le prime ricostruzioni, uno scoppio nel vano motore di un macchinario con gru, utilizzato per la manutenzione dei binari, sarebbe all'origine dell'incidente verificatosi poco dopo le 16 di ...

Pd - Zingaretti contro la cena Calenda : 'Vado in trattoria con un OPERAio e uno studente' : L'invito a cena di Carlo Calenda a Paolo Gentiloni, Matteo Renzi e Marco Minniti per serrare i ranghi dell'opposizione e avviare la rifondazione del Pd continua a tenere banco nel Pd. 'Ieri Paolo ...

«Lecco - undici OPERAi a Inveruno» Olginatese - rivincita col Villa Valle : Finalmente ci siamo. La prima giornata di campionato è arrivata: oggi al 'Garavaglia' di Inveruno una partita che promette scintille tra la 'corazzata' bluceleste e l'ambiziosa squadra gialloblù di ...

Marchionne - ricordo a Torino con OPERAi e manager - Video Nessuno del governo Le foto : L’arcivescovo Nosiglia: «Sergio ci ha aiuto a capire che dobbiamo sempre fare i conti con la storia: è di questa speranza che Torino ha bisogno, scuotersi dalla Sua disperazione». Per il governo in carica presente solo il Prefetto

Caserta - anziana denuncia stupro ad OPERA di uno straniero : E' stata la vittima a chiamare gli agenti e a raccontare di essere stata violentata da un extracomunitario nella notte mentre era nella sua abitazione. La pensionata ha detto di avere subito abusi ad ...

Jack di cuori ma è Zielinski a trovare il Jolly poi Mertens completa l’OPERA : rimonta Ancelotti - Napoli e Milan show - è uno spot per il calcio italiano [FOTO e VIDEO] : 1/13 Cafaro Gerardo/LaPresse ...

'Ndrangheta - OPERAzione Stige : dissequestrati i beni di uno dei coinvolti nel blitz : Cgil, Libera e Avviso Pubblico: serve alleanza sociale per la legalità 10 gen 2018 Operazione Stige, Oliverio: "La politica sia intransigente verso amministratori coinvolti" 10 gen 2018 Operazione ...

Crollo ponte Genova : i vigili del fuoco OPERAno in uno scenario post-sisma - le ricerche proseguiranno anche di notte : “I vigili del fuoco stanno operando seguendo il protocollo di uno scenario post-sisma con unita’ di ricerca di persone sotto le macerie, unita’ cinofile, squadre in assetto sisma e unita’ addette alle autogru per spostare le macerie“: lo ha dichiarato il prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco a margine della riunione del centro di coordinamento attivato a Roma in seguito al Crollo del ...

Tav : Di Maio - OPERA in cui nessuno crede più - una balla pagamento penali : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “E’ 30 anni che il progetto è stato lanciato. In oltre 10 anni si prova ad avanzare. E’ un’opera in cui nessuno crede più. Quando è stato progettato si doveva fare il corridoio Lisbona – Kiev, poi Lisbona si è ritirato e ora non esiste più”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il fatto che si ...