Non considero accettabile politicamente, ma prima moralmente,un governo che non assicura a tutti una vita di equità e dignità". Così il Premier Conte all' Assemblea generale dell'Onu a New York. "Quando ci accusano di sovranismo e populismo amo ricordare che sovranità e popolo sono nella Costituzione Italiana". L'Italia "ha salvato migliaia di migranti, ma spesso da sola", e la gestione richiede una "responsabilità condivisa". Conte conferma il sostegno alle Nazioni Unite: "Pilastro di un sistema fondato su pace,giustizia,equita"(Di mercoledì 26 settembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Onu Premier