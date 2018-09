Oneplus non utilizzerà più il marchio “Dash Charge”

Oneplus 6 sta ricevendo l’aggiornamento Android Pie 9.0 : ma non per tutti : Oneplus 6 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento Android Pie 9.0 stabile e finale: ma attenzione al momento non è ancora disponibile per tutti!Sembra che la fase beta testing di Android Pie 9.0 per l‘Oneplus 6 sia del tutto finita, dato che lo smartphone cinese sta iniziando proprio in queste ultime ore a ricevere l’aggiornamento finale e stabile.Un comunicato ufficiale diffuso dal personale di Oneplus afferma che il modello ...

Gli utenti avevano avvertito Oneplus sul jack audio - eppure su 6T non ci sarà : In una delle ultime uscite, il giovane CEO Carl Pei ha detto quel che molti appassionati non avrebbero voluto sentire L'articolo Gli utenti avevano avvertito OnePlus sul jack audio, eppure su 6T non ci sarà proviene da TuttoAndroid.

Carl Pei : “Oneplus 6T non avrà il jack audio. È il momento giusto per abbandonarlo” : "Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto, stavamo solo aspettando il momento giusto per farlo" L'articolo Carl Pei: “OnePlus 6T non avrà il jack audio. È il momento giusto per abbandonarlo” proviene da TuttoAndroid.

Oneplus 6T non avrà il jack audio - ma la durata della batteria verrà migliorata : Tanti amanti di OnePlus e non solo stanno aspettando con ansia il OnePlus 6T, che verrà presentato il prossimo 17 ottobre, come la stessa azienda ha annunciato con un’immagine uscita qualche giorno fa. OnePlus 6T non avrà il jack audio A più di un mese dalla presentazione arriva una notizia che in tanti fan di OnePlus non si sarebbero mai aspettati, cioè la rimozione del jack audio da parte dell’azienda cinese. L’indiscrezione ...

LineageOS 16 non ufficiale con base Android Pie è disponibile per Oneplus 6 : LineageOS 16, la nuova versione della ROM custom basata su Android 9 Pie, è già disponibile sotto forma di build non ufficiale per OnePlus 6. L'articolo LineageOS 16 non ufficiale con base Android Pie è disponibile per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Una LineageOS non ufficiale porta Project Treble su Oneplus 3 e 3T : Project Treble arriva su OnePlus 3 e OnePlus 3T grazie a una ROM LineageOS 15.1 non ufficiale, basata su Android 8.1 Oreo. Eccone un piccolo assaggio, ma non consideratela adatta a tutti i giorni. L'articolo Una LineageOS non ufficiale porta Project Treble su OnePlus 3 e 3T proviene da TuttoAndroid.

Waze - “dissidi” in corso con alcuni Oneplus : non va il GPS e non si sa quando rientrerà l’allarme : Il GPS di alcune unità tra i OnePlus più recenti (da OnePlus 3 in poi) non vuole saperne di funzionare con Waze L'articolo Waze, “dissidi” in corso con alcuni OnePlus: non va il GPS e non si sa quando rientrerà l’allarme proviene da TuttoAndroid.

Modalità Non disturbare stock su Oneplus 6/5T/5/3T/3 : ecco come : La Modalità Non disturbare stock di Android può essere sfruttata su OnePlus 6, 5T, 5, 3T e 3 grazie ad un'applicazione gratuita, vediamo come. L'articolo Modalità Non disturbare stock su OnePlus 6/5T/5/3T/3: ecco come proviene da TuttoAndroid.

Questa non ve l’aspettavate : Oneplus 3 e 3T riceveranno Android P - è ufficiale! : Dopo qualche dichiarazione scoraggiante, l'azienda torna sul tema e lo scrive a chiare lettere: OnePlus 3 e OnePlus 3T riceveranno Android P L'articolo Questa non ve l’aspettavate: OnePlus 3 e 3T riceveranno Android P, è ufficiale! proviene da TuttoAndroid.

Oneplus - Pete Lau non ha ancora digerito il flop di Oneplus X : In un'intervista pubblicata sul forum dell'azienda, il CEO Pete Lau ha parlato di un telefono, OnePlus X, che non ha vissuto la gloria dei fratelli L'articolo OnePlus, Pete Lau non ha ancora digerito il flop di OnePlus X proviene da TuttoAndroid.