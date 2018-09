Omicidio Ciro Esposito | Cassazione conferma 16 anni per De Santis

Omicidio Ciro Esposito - confermata condanna a De Santis/ Ultime notizie Cassazione - 16 anni di carcere : Omicidio Ciro Esposito, confermata condanna a De Santis. Ultime notizie Cassazione, 16 anni di carcere in via definitiva per l'ultras della Roma, le parole della madre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:47:00 GMT)