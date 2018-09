Olivia Newton-John | 70 candeline per l' eterna Sandy di ' Grease' e una battaglia da

Olivia Newton-John - la star di Grease confessa : “Lotto contro il terzo cancro” : Olivia Newton-John combatte contro il cancro, il terzo ad averla colpita in meno di 30 anni. La star di Grease ha raccontato in una lunga intervista che la sua battaglia non è ancora finita. Dopo due interventi e vari cicli di chemioterapia infatti il tumore si è ripresentato per la terza volta. La Sandy della pellicola cult con John Travolta, fra qualche settimana compirà 70 anni ed ha ancora tanta voglia di vivere, ma soprattutto di ...

(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:02:00 GMT)

(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 22:50:00 GMT)

(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 21:42:00 GMT)

Olivia Newton-John e la lotta contro il cancro: 'sono fiduciosa, sto bene' Dopo due mesi di cure per sconfiggere il cancro al seno, Olivia Newton-John aggiorna sulle sue condizioni di salute.

Lo ha rivelato l'attrice australiana nel corso di un'intervista alla "Sunday Night" di Seven, affiliata alla CNN, a poche settimane di distanza dal 40° anniversario dal film che l'ha resa popolare accanto a John Travolta.

(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:18:00 GMT)

Tra qualche giorno, ovvero il 26 settembre, l'interprete di Sandy nel noto musical Grease compirà 70 anni.

