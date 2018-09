Ok Vigilanza a Foa presidente Rai Pd | Fi entra in maggioranza

La Vigilanza dà il via libera - Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai | Chi è : Voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini

Foa è il nuovo presidente della Rai - via libera della Vigilanza : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. Il giornalista ha ottenuto il via libera della commissione di Vigilanza con i voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini. LeU ha votato no....

Rai - sì Vigilanza a Foa presidente : 19.54 Via libera della commissione di Vigilanza sulla Rai alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40. E' stato raggiunto quindi il quorum di due terzi previsto dalla legge per rendere efficace la nomina del presidente.

Foa a Vigilanza Rai : mai voluto mancare di rispetto a Parlamento : Roma, 26 set., askanews, - 'Ero in vacanza in Grecia, forse ho peccato di leggerezza, forse non rifarei quella dichiarazione, era un momento di umano smarrimento e di emozione davanti al ruolo che mi ...

Rai - Marcello Foa presidente : "Mai militato in partiti politici"/ Ultime notizie - oggi il voto della Vigilanza : Rai, Marcello Foa presidente: "Mai militato in partiti politici". Ultime notizie, oggi il voto della Vigilanza: il candidato di Lega e M5s: "coerente con me stesso"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Rai - l’audizione di Marcello Foa in Vigilanza : “Mai avuto tessere di partito - il mio non è un mandato politico” : “Mai avuto tessere di partito, mai militato in un partito. E il mio non è un mandato politico”. Così il presidente indicato dal Cda Rai, Marcello Foa, durante l’audizione in commissione Vigilanza. “Non ho mai cercato appoggi politici per fare carriera”, ha aggiunto Foa, rivendicando come i suoi “valori” sono “quelli dell’indipendenza e onestà intellettuale”. Di fronte agli attacchi ...

Rai - Lega e M5s riprovano con Foa. Il presidente in pectore alla Vigilanza : “Mio mandato è professionale - non politico” : “Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale“, “fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo”. E’ attraverso questa garanzia che Marcello Foa, di nuovo presidente in pectore della Rai, prova a convincere Forza Italia. In commissione di Vigilanza, dove l’ex editorialista del Giornale è stato sentito dai parlamentari di Camera e ...

Rai - l’audizione di Marcello Foa in Commissione Vigilanza. Segui la diretta : L’audizione del presidente indicato dal Cda, Marcello Foa, in Commissione di Vigilanza Rai. Alle 19.30 è previsto il voto. L'articolo Rai, l’audizione di Marcello Foa in Commissione Vigilanza. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.