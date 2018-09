Office 2019 è disponibile in esclusiva su Windows 10 : Office 2019 è stato annunciato ieri ma per Windows è disponibile solo per l’ultima versione Windows 10 oltre che per MAC Office 2019 è disponibile in esclusiva su Windows 10 Microsoft ha presentato ieri la nuova versione della suite Office aziendale Microsoft Office 2019. Il nuovo Office 2019 verrà rilasciato solo per Windows 10 e […]

Office 2019 - come scaricarlo per Windows e Mac e tutte le novità : Microsoft ha annunciato l’arrivo del pacchetto Office 2019 per Windows 10 e Mac. La nuova versione della suite dedicata alla produttività comprende l’aggiornamento di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access e Publisher ed è sostanzialmente dedicata agli utenti che non sono ancora pronti a buttarsi nel mondo del cloud e che non hanno aderito ad Office 365. tutte le novità presenti su Office 2019 derivano dal lavoro ...

Microsoft rilascia Office 2019 per Mac e Windows : Microsoft ha rilasciato Office 2019 per Mac e Windows. Questo aggiornamento è stato pensato per tutti i clienti (privati o aziende) che preferiscono affidarsi alla versione “offline”, piuttosto che abbonarsi ad Office 365, che include aggiornamenti mensili delle funzionalità e cloud. Il nuovissimo aggiornamento di Office include tutte le principali applicazioni, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Visio e Access ed ...

