Ocse | nel 2018 il taglio all' Ires regina delle riforme fiscali

L'Ocse : non cancellate la riforma Fornero. Di Maio : 'Non si intrometta nelle scelte' : Il Brexit e l'Italia sono tra i principali rischi che potrebbero impedire all'Europa di prosperare: è il messaggio lanciato dalla capoeconomista delL'Ocse, Laurence Boone, nel giorno della ...

Ocse : rallenta la crescita nell'area Ue : 12,30 Il superindice Ocse,che offre una previsione delle evoluzioni economiche nell'arco di 6-9 mesi d'anticipo,indica un rallentamento della crescita nell'area Ue in particolare in Italia, come in Francia,e Germania. La previsione al ribasso riguarda tutta l'area Ue e il Regno Unito.crescita,invece,per gli Usa,Giappone,e Canada.