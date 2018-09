Nuove forme di violenza nell’era di internet | cos’è l’Orbiting

Denuncia del Papa : dilagano Nuove forme di xenofobia e razzismo : Città del Vaticano, 20 set., askanews, - 'Viviamo tempi in cui sembrano riprendere vita e diffondersi sentimenti che a molti parevano superati. Sentimenti di sospetto, di timore, di disprezzo e ...

Denuncia del Papa : dilagano Nuove forme di xenofobia e razzismo : Città del Vaticano, 20 set., askanews, - "Viviamo tempi in cui sembrano riprendere vita e diffondersi sentimenti che a molti parevano superati. Sentimenti di sospetto, di timore, di disprezzo e ...

Epilessia infantile : scoperte 5 Nuove forme della malattia : Sono state scoperte 5 nuove forme di Epilessia infantile e le conseguenti cause genetiche di esse, nonché due ‘biomarcatori’ delle zone dove ha origine la crisi epilettica (epilettogene), attraverso uno strumento sviluppato ad hoc. Questi due tra gli importanti risultati raggiunti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze nell’ambito del progetto ‘Desire’ (Development and Epilepsy – Strategies for ...

Mercato uniforme e Nuove regole su gol in trasferta : ecco le richieste dei tecnici all’Uefa : Mercato corto e uniforme, nuova regola sui gol in trasferta e Var: sono queste le richieste che 20 tra i top allenatori hanno fatto all'Uefa L'articolo Mercato uniforme e nuove regole su gol in trasferta: ecco le richieste dei tecnici all’Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Quei minibus che la mattina scaricano a Cuneo gruppi di "mendicanti" non sono Nuove forme di caporalato? : Il Partito Democratico cittadino, ancor più in questo clima di politica urlata, violenta, mirante solo ad accendere gli animi, far nascere e poi alimentare la paura, parlando esclusivamente alla ...