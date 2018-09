Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : la lista degli atleti già qualificati. Butini inserisce anche Federica Pellegrini : Dall’11 al 16 dicembre l’evento clou per il Nuoto, a chiosa del 2018, saranno i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e l’Italia inizia a scaldare i motori. Sono stati pubblicati dalla FIN, infatti, i criteri di selezione alla rassegna iridata asiatica, precisando che la scadenza per ottenere il tempo limite è fissata entro il 18 novembre. Un anticipo che ha portato ad effettuare delle integrazioni da parte del direttore ...

Nuoto - quando torna in gara Federica Pellegrini? Il piano della Divina : si riparte dal Nico Sapio verso i Mondiali : Dopo aver definitivamente scacciato i pensieri di un possibile ritiro, Federica Pellegrini prosegue il proprio periodo di allenamento in vista dei prossimi appuntamenti in vasca. La Divina, reduce da una stagione dedicata alla velocità e con poche ambizioni in cui è riuscita a nuotare senza particolari pressioni, sta intensificando la propria preparazione sotto la guida di Matteo Giunta ed è ormai pronta per iniziare le competizioni in vasca ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : la lista degli atleti già qualificati e i criteri di selezione : Dall’11 al 16 dicembre l’evento clou per il Nuoto, a chiosa del 2018, saranno i Mondiali in vasca corta ad Hangzoun (Cina) e l’Italia inizia a scaldare i motori. Sono stati pubblicati dalla FIN, infatti, i criteri di selezione alla rassegna iridata asiatica, precisando che gli Assoluti nella piscina da 25 metri saranno in programma dal 30 novembre al 1° dicembre a Riccione e varranno come ultimo evento nel quale si potrà ...

Nuoto - Simona Quadarella già carica : 'Al lavoro per i Mondiali in Corea. Ledecky? Uno stimolo per migliorare' : ... la 19enne romana, non sembra distrarsi troppo di questa nuova dimensione: dopo una settimana di vacanza in Messico, è tornata ad allenarsi all''Aquaniene Sport Club' di Roma, agli ordini del coach ...

Nuoto di fondo - Mondiali juniores 2018 : doppia medaglia per le staffette italiane : Si chiudono con altre due medaglie per i colori italiani i campionati del mondo juniores di Eilat (Israele) per quanto riguarda il Nuoto di fondo. Gli azzurri hanno agguantato il bronzo nella staffetta 4×1.25 km Girls/Boys 14-16 anni, chiudendo in terza piazza in 58’10”0. Protagonisti dell’impresa Giulia Salin, Iris Menchini, Luigi Galdieri e Federico Mazzeo. Vittoria nettissima per l’Ungheria, grande favorita, ...

Nuoto di fondo - Mondiali juniores 2018 : italiani fuori dal podio nelle 10 km - vincono Brinegar e Ruiz Bravo : Non arrivano medaglie per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Nuoto di fondo in corso di svolgimento a Eilat (Israele). Dopo l’oro di Iris Menchini nella cinque chilometri, accompagnati dall’argento e dal bronzo di Giulia Berton e Giulia Salin sui 7,5 km, gli azzurrini erano impegnati nelle 10 km ma sono arrivati soltanto piazzamenti al di fuori del podio. Tra gli uomini settima piazza per Nicola Roberto ...

Nuoto - Mondiali juniores 2018 : l’Italia inizia col botto - Iris Menchini oro nella 5 km! : L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di Nuoto di fondo juniores che si sono aperti a Eliat (Israele). Ad aprire le danze la 5 km femminile in acque libere sul Mar Rosso e le azzurre si sono subito messe in luce: Iris Menchini è la nuova Campionessa del Mondo al termine di una gara dominata in lungo e in largo con tanto di arrivo in solitaria. La 15enne della RN Spezia allenata da Simone Menoni si è imposta con il tempo di 1h00:44.6 ...

Nuoto - Ilaria Cusinato : “Federica Pellegrini è un esempio. Concentrata sui Mondiali - le Olimpiadi un obiettivo” : È stata una delle donne degli Europei di Nuoto di Glasgow in casa Italia. Due splendide medaglie per Ilaria Cusinato, non ancora 19enne nativa di Cittadella. L’azzurra ha dato spettacolo nei misti (200 e 400), con tempi di livello spaziale, che la proiettano verso un futuro che potrebbe essere davvero roseo. Ora un po’ di pausa e poi si inizia a pensare alla prossima stagione. Dietro tutto questo cosa c’è? “Innanzitutto ...

PallaNuoto femminile - Mondiali Under18 : Italia-Spagna 7-8 - le azzurrine debbono accontentarsi dell’argento : Termina con una sconfitta sul più bello l’avventura della Nazionale italiana femminile di Pallanuoto ai Mondiali Under18 a Belgrado. Le azzurrine allenata da Paolo Zizza, dopo aver superato l’Australia in semifinale 7-5, hanno affrontato la Spagna e sono state piegate 8-7 in una sfida equilibrata nella quale le nostre portacolori se la sono giocata alla pari con le forti iberiche. Un match che già vi era stato nei gironi con un ...

Nuoto - il piano di Gregorio Paltrinieri : qualificarsi alle Olimpiadi 2020 nella 10 km - occhi sui Mondiali. L’azzurro torna ad allenarsi : Gregorio Paltrinieri non conosce soste, gli Europei in vasca si sono conclusi un paio di settimane fa e il Campione Olimpico è subito pronto per tornare in piscina per allenarsi. Il carpigiano, infatti, deve preparare la 10 km in acque libere di Chun’An (Cina), tappa delle World Series in programma il prossimo 16 settembre. Manca meno di un mese alla gara e il Campione del Mondo vuole farsi trovare pronto, soprattutto dopo la rabbia ...

Nuoto : Alessandro Miressi - il Gigante buono che vuol stupire nei 100 sl ai Mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : 47″92: è con questo tempo che Alessandro Miressi ha estasiato tutti al Foro Italico di Roma, nella sua ultima gara al Campionato Italiano di Categoria 2018, prima di andare in vacanza in Sardegna. Il campione europeo dei 100 stile libero ha così concluso in bellezza una stagione da urlo che lo ha visto vincere l’oro continentale a Glasgow nella gara regina ed ottenere poi il primato italiano citato. Un miglioramento sostanziale per ...

Nuoto : l’Italia più forte di sempre? Detti e Martinenghi torneranno abili e ai Mondiali 2019 di Gwangju il test della verità : E così gli Europei di Nuoto 2018 sono andati in archivio ed il trionfo italiano per quantità e qualità non è in discussione. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’aver espresso in acqua tempi da podio a ...

