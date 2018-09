Noua Utopia F5 | il case da Gaming RGB economico

dopedgeeks

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ChristianFlor29 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - carlocanedoli : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - abierre2013yt : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La, azienda che produce periferiche e componenti per PC da, nata meno di un anno fa, ha immesso sul mercato il nuovoF5. Ilè adatto a tutte quelle persone che cercano qualità e novità ad un costo contenuto. Infatti,F5, ha un pannello laterale e quello frontale in vetro temperato da 0.4mm e un sistema di illuminazione LED gestito da un controller con annesso telecomando. Abbiamo testato per diverse settimaneF5 e dobbiamo dire che non ci ha affatto delusi, andiamo a vedere nei dettagli i pregi ed i difetti di questo nuovodaF5F5 è stato pensato per tutti quei gamers esigenti che non trascurano nemmeno l’estetica dei loro PC. Ilè molto bello da vedere, grazie alle 4 ventole RGB da 120mm già presenti all’interno e i 2 vetri temperati da 0.4mm, ottimi per mettere in risalto gli effetti ...