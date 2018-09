Non si gioca con il sangue del lavoro

Milan e i blackout - l'esperto : "Gattuso Non gioca - la squadra gestisca la paura" : Parlava così lo scorso novembre Vincenzo Prunelli, neuropsichiatra, psicanalista e psicologo dello sport interpellato dalla Gazzetta sull'impatto che l'allora neo-tecnico avrebbe avuto sul Milan. ...

Volley - Mondiali 2018. Chicco Blengini : “Complimenti Italia - Non fermiamoci! Avversarie e calendari? Conta solo giocare” : Giornata di vigilia per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, domani gli azzurri affronteranno la Serbia nel primo match della terza fase: al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale per le nostre ambizioni, una vittoria ci avvicinerebbe moltissimo alle semifinali mentre una sconfitta ci costringerebbe a giocarci il tutto per tutto nella sfida contro la Polonia di venerdì sera. Ieri si è svolto il sorteggio e ...

Juve - Matuidi : 'FrosiNone? Non è mai facile giocare in trasferta' : Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato ai microfoni di Rai Sport della sfida contro il Frosinone: 'La Juventus deve provare a conquistare la quinta vittoria consecutiva. Non è mai facile giocare in trasferta, ma noi siamo la Juventus e dobbiamo giocare sempre ...

Napoli - Ancelotti si gode la vittoria : “più solidi con il 4-4-2 - Verdi Non è un giocatore in cerca di riscatto” : L’allenatore del Napoli ha commentato la vittoria ottenuta in trasferta a Torino, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione degli azzurri “Il 4-4-2 ci ha dato più solidità, siamo tutti più compatti. Devo dire che in fase difensiva stiamo facendo bene“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, al termine del match vinto per 3-1 sul Torino. Marco Alpozzi/LaPresse “L’inizio è stato ...

Ronaldo - un gigante a FrosiNone. E la Juve gioca per la fuga : Questa è la domenica di Frosinone-Juve... e chi lo ha mai visto Cristiano Ronaldo in campo al Benito Stirpe? Cristiano ha giocato a Eibar, a Wigan, su un'isola a Las Palmas, ma la provincia italiana ...

Sampdoria-Inter - Giampaolo : 'Non digerisco questa sconfitta - abbiamo giocato alla pari' : C'è grande amarezza nelle parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta arrivata allo scadere contro l'Inter a Marassi. Una sconfitta che brucia parecchio all'allenatore blucerchiato, soprattutto per il ...

Fibra City Gaming - Non solo una connessione a Internet veloce ma l’arma in più per i videogiocatori online : Fibra City Gaming è il primo servizio di connettività Internet basato su rete in (vera) Fibra ottica che promette non solo 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload ma anche una configurazione ottimizzata per chi gioca online. Al netto dei dettagli tecnici vuol dire che si tratta di una connessione ad altissime prestazioni per tutti gli appassionati dei titoli che richiedono grande dinamismo videoludico e prevedono sessioni multi-giocatore online. ...

Fifa 19 : overall e statistiche dei giocatori del FrosiNone : Ultimo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla scoperta degli overall delle squadre di Serie A in Fifa 19: stavolta è il turno del Frosinone E’ il portiere Marco Sportiello il giocatore con la valutazione più alta, seguito dal costaricano Joel Campbell. Questa le statistiche complete Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, […] L'articolo Fifa 19: overall e statistiche dei giocatori del ...

Woodbridge Non ha dubbi : “Osaka è una ventata d’aria fresca! Gioca come Serena Williams” : L’ex tennista Todd Woodbridge tesse le lodi di Naomi Osaka: la giapponese è una ventata d’aria fresca nel tennis femminile grazie al suo carattere e al suo stile di gioco, simile a quello di Serena Williams Uno dei principali problemi del tennis femminile, quantomeno nell’ultimo periodo, è legato alla continuità delle sue Giocatrici. Particolarmente da quando Serena Williams si è fermata per dare alla luce la sua prima figlia, il ...

Valencia-Juventus - Allegri sicuro : “il Var avrebbe evitato l’espulsione di Ronaldo. Dybala? Ecco perché Non ha giocato” : L’allenatore bianconero ha commentato l’espulsione di Ronaldo e il mancato inserimento di Dybala nel finale di gara Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Fabio Ferrari Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal fuoco a ...

Spartak Mosca - due giocatori Non convocati per 'like' su Instagram a un post ironico sull'allenatore Carrera : Galeotto fu il "like" e chi lo pose. Lo Spartak Mosca , impegnato giovedì sera nell'esordio in Europa League in casa del Rapid Vienna, non avrà a disposizione il difensore Andrey Eshchenko e il ...

Ancelotti : "Napoli - 2 punti persi. Stella Rossa furba - nei 15' finali Non s'è giocato" : A Belgrado era uscito dal campo felice da giocatore e poi da allenatore. Stavolta Carlo Ancelotti non può esultare. Lo 0-0 del suo Napoli alla prima in Champions contro la Stella Rossa si porta ...

Juve - Allegri : 'Devo decidere con che modulo giocare. Douglas Costa? Non so se gioca' : Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato a Sky Sport prima della conferenza stampa di vigilia della sfida col Valencia: 'Si arriva alla Champions League in un buon momento, dopo quattro vittorie in campionato. Non è la pressione che dobbiamo avere,...

Fiorentina - Pioli : 'Non bisogna giocare la prima giornata. Samp? Sa fare male' : Stefano Pioli al San Paolo. Lapresse La decisione di rimandare solo due partite non era piaciuta alla Fiorentina. 'Sarebbe stato meglio non giocare interamente la prima giornata - dice Pioli alla ...