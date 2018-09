Non sforate | No lezioni | lite Moscovici-Di Maio

ilgiornale

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Botta e risposta durissimo tra il commissario Uee il ministro del Lavoro, Luigi Di. Il commissario agli Affari Economici di fatto mette nel mirino il nostro Paese e in un colloquio con la Stampa tra le righe detta la linea per la manovra che il nostro governo si appresta a varare: "Quando sento fare paragoni con la Francia, dico che non reggono. Il 2,8% di Parigi non è il punto. Il punto è il deficit strutturale e per ridurlo l"Italia deve stare ben al di sotto del 2% nella sua manovra". Parole che suonano come una sorta di ingerenza da parte disugli affari interni di casa nostra.E così è arrivata la risposta dura di Di: "è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà assolutamente il diritto di dire all'Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L'unico obbligo che rispettiamo è quello del 3%, ...