Non moriremo populisti | davanti al fantasma di una nuova era pre-montiana

Non moriremo Saviano : Roberto Saviano, probabilmente dal suo attico di New York dove vive ben protetto (o forse da qualche amena, segreta e blindata località vacanziera) scrive che Matteo Salvini andrebbe arrestato perché - impedendo lo sbarco dei 177 immigrati salvati in mare dalla nostra Guardia costiera - sta violando la Costituzione su cui ha giurato da ministro. Povera Costituzione, tirata a destra e a manca per convenienza e partigianeria. Saviano odia Matteo ...