Nintendo Switch Online | sarà possibile recuperare i salvataggi su cloud alla

Mark of the Ninja : Remastered arriverà su Nintendo Switch ad ottobre : Mark of the Ninja: Remastered approderà finalmente sulla ibrida di Nintendo il prossimo mese, riporta Dualshockers.Il 9 ottobre infatti il titolo sarà disponibile per Nintendo Switch. Mark of the Ninja: Remastered, per chi non lo conoscesse, è un gioco platform stealth in 2D che premia pensiero e riflessi veloci, lanciato per la prima volta nel 2012, e di cui Klei Entertainment ne ha presentato la remaster nella Nindies Spring 2018 ...

Cabelas e Bass Pro arrivano su Nintendo Switch : Solutions 2 GO ha annunciato due nuovi titoli: Cabela’s The Hunt: Championship Edition e Bass Pro Shops The Strike: Championship Edition arriveranno entrambi in Europa su Nintendo Switch il 2 Novembre 2018. Caccia e pesca su Nintendo Switch Ogni gioco sarà disponibile anche in una edizione bundle che conterrà il gioco completo insieme a una speciale periferica – il Bullseye Pro e la Power Cast Rod & Reel, ...

This Is the Police 2 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo aver stanato il crimine e la corruzione su PC, ora, finalmente potrete farlo anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One e non dovrete mai arrendervi. È finalmente giunto il momento di calarsi nei panni del nuovissimo sceriffo di Sharpwood in This is the Police 2, ora disponibile su tutte le piattaforme.Così come il primo capitolo, This Is the Police 2 mescola il genere avventura e gestionale e questa volta gode di ulteriori ...

This Is the Police 2 disponibile su PlayStation 4 - Xbox One e Nintendo Switch : Hai stanato il crimine e la corruzione su PC. Ora potrai farlo su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One e non dovrai mai arrenderti. È finalmente giunto il momento di calarsi nei panni del nuovissimo sceriffo di Sharpwood in This is the Police 2 – ora disponibile su tutte le piattaforme. This Is the Police 2 arriva oggi su console Così come il primo capitolo, This Is the Police 2 mescola il genere avventura e ...

Ubisoft porta il divertimento dei giochi Habsro su Nintendo Switch : Dopo il Monopoly, Ubisoft porta su Nintendo Switch 2 nuovi giochi Hasbro, RisiKo e Trival Pursuite Live, in una sola raccolta che comprende anche Monopoly, disponibile sull’eShop a partire dal 30 Ottobre. Gioca con Hasbro su Nintendo Switch Trival Pursuite Live permette di cimentarsi nella modalità versus online e multiplayer locale fino ad un massimo di 4 giocatori. Il titolo include 1800 domande per un pubblico adulto e 650 ...

Ojo Speaker - l’altoparlante che trasforma Nintendo Switch in un boombox : (Foto: YesOjo) Uno degli aspetti che hanno decretato il successo della console Nintendo Switch è il fatto che l’aggeggio dispone di un display incorporato che permette di portarsi in giro l’intera macchina da gioco e svagarsi in movimento con gli stessi titoli disponibili quando il gadget è tranquillamente poggiato sul mobile del salotto e collegato in tv. Presto però i giocatori più girovaghi avranno modo di godere in viaggio della ...

Giocare A Fortnite Su Nintendo Switch Senza Abbonamento Online : Fortnite non richiederà l’Abbonamento al Nintendo Switch Online. Fortnite su Switch non richiederà l’Abbonamento Nintendo Switch Online Fortnite su Switch: non sarà necessario l’Abbonamento a Nintendo Switch Online Breve news per segnalare a tutti gli utenti in possesso della console Nintendo Switch che fortunatamente sarà possibile Giocare a Fortnite Senza dover sottoscrivere un Abbonamento a Nintendo Switch Online. Molti […]

Giocare A Fortnite Su Nintendo Switch Senza Abbonamento Online : Fortnite non richiederà l’Abbonamento al Nintendo Switch Online. Fortnite su Switch non richiederà l’Abbonamento Nintendo Switch Online Fortnite su Switch: non sarà necessario l’Abbonamento a Nintendo Switch Online Breve news per segnalare a tutti gli utenti in possesso della console Nintendo Switch che fortunatamente sarà possibile Giocare a Fortnite Senza dover sottoscrivere un Abbonamento a Nintendo Switch Online. Molti […]

Broken Sword 5 – La Maledizione del Serpente disponibile da oggi su Nintendo Switch : Revolution Software e Ravenscourt sono felici di annunciare che Broken Sword 5 – La Maledizione del Serpente è ora disponibile su Nintendo Switch. Il gioco è disponibile in edizione fisica e digitale e comprende una nuova interfaccia innovativa e dietro le quinte inediti. Broken Sword 5 debutta su Switch Parigi in primavera. Degli spari risuonano da una galleria. Una rapina – un omicidio – e l’inizio di ...

Nintendo Switch Online già hackerato a poche ore dal lancio : Nintendo Switch Online, di cui abbiamo parlato proprio in un nostro articolo, è stato hackerato a poche ore dalla sua uscita. Ci è voluto decisamente molto poco perché i giocatori capissero come giocare le proprie ROM e subito tutti e 20 i giochi NES forniti con il servizio. Il processo da eseguire è abbastanza facile tanto che la maggior parte dei fan sarà in grado di replicarlo semplicemente seguendo le istruzioni. Il primo video di un ...

Sonic the Hedgehog e Thunder Force 4 sono disponibili per Nintendo Switch : Sonic the Hedgehog e Thunder Force IV sono i primi due titoli della raccolta Sega Ages per Nintendo Switch, la quale approda finalmente in occidente. Prossimamente arriverà anche Phantasy Star, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale SEGA per tutti i dettagli:SEGA of America ha annunciato oggi che i primi due titoli della raccolta SEGA AGES, Sonic the Hedgehog e Thunder Force IV, sono disponibili per Nintendo Switch™ in formato ...

SEGA AGES arriva in occidente con Sonic the Hedgehog e Thunder Force IV per Nintendo Switch : SEGA of America ha annunciato che i primi due titoli della raccolta SEGA AGES, Sonic the Hedgehog e Thunder Force IV, sono disponibili per Nintendo Switch in formato digitale scaricabile da Nintendo eShop, al prezzo di 6,99 € ciascuno. SEGA AGES disponibile da oggi su Switch SEGA AGES è una serie di grandi classici SEGA composta da conversioni di alta qualità sviluppate da M2. La raccolta fa parte di un ampio discorso ...

Alcuni utenti Nintendo Switch Online stanno aggiungendo altri giochi NES alla line-up : Come saprete, con l'arrivo del servizio Nintendo Switch Online sono stati resi disponibili i primi venti giochi NES e, in futuro, ne verranno pubblicati altri.Tuttavia, come riporta GoNintendo, sembra che Alcuni giocatori siano stati già in grado di aggiungere ulteriori titoli classici alla line-up disponibile.Meno di 24 ore dopo che i giochi NES per Switch Online sono stati pubblicati, Alcuni hacker / modder stanno aggiungendo altri giochi. ...

Nintendo Switch : da ora è possibile condividere i giochi digitali : Ora potete scaricare e giocare i vostri giochi digitali Nintendo Switch su un'altra console Switch con il minimo sforzo, grazie a un nuovo aggiornamento del sistema.Con l'update 6.0 si aggiunge la possibilità di impostare la vostra console come Switch "principale" e quindi accedere ad altre console Switch e riprodurre i vostri giochi digitali.Come riporta Eurogamer.net, se voi - o qualcun altro - giocate a un titolo che possedete su un altro ...