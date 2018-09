Nigeria | sposa bambina venduta per 20 euro | ' Le donne mi tenevano ferma | lui mi stuprava'

Blastingnews

(Di giovedì 27 settembre 2018) Il fenomeno è frequente, purtroppo, ancora oggi. Non è raro che in comunita' rurali di alcuni Paesi africani o asiatici ci siano bambine dall'infanzia spezzata, costrette ad esserequando ancora dovrebbero giocare con i loro coetanei. La vicenda in questione arriva dalla, non è la prima e, purtroppo, non sara' l'ultima tra le spose bambine vendute a uomini molto più grandi e dunque costrette a prendere marito ed a subire abusi sessuali VIDEO. Il caso portato alla luce in particolare è quello di Dorothy,prima di compiere i suoi dodici anni dalla sua famiglia d'origine. Secondo quanto riferito da Fanpage.it, sono tante le bambine costrette are uomini anziani, magari per pagare un debito oppure in cambio di soldi e di qualche animale. Una volta fatto lo scambio, le minori diventano una proprieta' degli uomini che possono rivenderle a loro volta o, ...