Nicola Panico rivela la verità sul caso Sara Affi Fella | VIDEO

Uomini e Donne - Nicola Panico contro Sara Affi Fella e la sua famiglia : "Mi hanno rovinato la vita" (video) : Nicola Panico, a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del video su WittyTv, ha incontrato, nuovamente, Claudio della redazione di Uomini e Donne (questa volta, mostrando il proprio volto, alle telecamere) raccontando, per la prima volta, in maniera dettagliata, il piano architettato dall'ex tronista e dalla sua famiglia (Qui, il video): Ho subito molte pressioni da parte della sua famiglia e di amici in comune. E' giusto che ...

Cecilia Rodriguez contro Sara Affi Fella e Nicola Panico su Instagram. Il ragazzo si arrabbia : Sembra incredibile, ma in Italia si sta verificando un'allucinazione collettiva da parte dei mass media nei confronti di Sara Affi Fella. Riavvolgiamo il nastro per chi si sta chiedendo di chi si tratti: Sara Affi Fella è stata la tronista della scorsa tornata di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alla fine dell'avventura, Sara ha scelto Luigi Mastroianni, per poi lasciarlo poco dopo.La ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e Nicola Panico beccati nell'armadio : Cecilia Rodriguez massacrata : Cecilia Rodriguez si è sentita punta nell'orgoglio quando ha saputo che anche Sara Affi Fella e Nicola Panico si sarebbero imboscati nell'armadio, lontano da occhi indiscreti. La sorella di Belen ...

U&D - Nicola Panico fa chiarezza sulla storia dell'armadio di Sara : 'Non dovete giudicare' : Si continua a parlare di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, che in queste ore ha dato scandalo sui social con la confessione della sua relazione clandestina con Nicola Panico ai tempi del trono. I due si erano 'lasciati' al termine di Temptation Island, ma in realtà continuavano a frequentarsi in segreto. Di fatto, quindi, la Affi Fella ha preso in giro la redazione e il pubblico, tenendo nascosta questa situazione che l'ha ...

Pietro Tartaglione si scaglia contro Nicola Panico : “Sei una vergogna” : Pietro Tartaglion manda un duro messaggio a Nicola Panico: “Sei la vergogna del genere maschile” Anche Pietro Tartaglione di Uomini e Donne dice la sua sulla storia di Sara Affi Fella e Nicola Panico. L’ex tronista si trova, attualmente, in una bufera. Il pubblico si sta scagliando contro di lei in modo abbastanza duro. Ma […] L'articolo Pietro Tartaglione si scaglia contro Nicola Panico: “Sei una vergogna” ...

Uomini e Donne - caso Sara Affi Fella : Nicola Panico e Vittorio Parigini litigano sui social : E' una vera bufera a tutti gli effetti quella che si sta consumando attorno a Sara Affi Fella. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle ultime ore è stata smascherata dalla redazione del programma per aver raggirato il suo trono, incontrandosi di nascosto con il suo ex fidanzato, Nicola Panico. Quest'ultimo ha coinvolto Sara in un'altra polemica che la riguarda.Come sappiamo, la ragazza è stata legata a Luigi Mastroianni (ora tronista) ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 23 settembre 2018 : Sara non ha mai lasciato Nicola Panico! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 23 settembre 2018: Sara e Nicola sono stati sempre insieme! Lorenzo congeda una corteggiatrice! Anticipazioni Uomini e Donne: Claudio Leotta della redazione raggiunge lo studio per raccontare una sconvolgente verità! Lorenzo elimina Viviana! Mara fa una richiesta ad Andrew! Teresa dimostra di essere molto interessata ad Antonio… Luigi, Mara, Teresa e Lorenzo sono ritornati in ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella chiede scusa : “Fidanzata con Nicola Panico anche da tronista” : Tutti i nodi vengono al pettine e le cose per Sara Affi Fella in queste ore non fanno che precipitare. Le bugie che si dicono alla redazione di Uomini e donne prima o poi vengono a galla e dopo quello che è successo a Nilufar Addati sembra proprio che anche per Sara alla fine è successo lo stesso. In questi giorni la tronista ha annunciato di essere fidanzata con il calciatore Vittorio Parigini che ha addirittura annunciato la loro ...

Uomini e Donne : Sara Affi Fella e Nicola Panico - Valeria Bigella sapeva? : La relazione tra Sara Affi Fella e Nicola Panico, scoperta nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, il dating show del primo pomeriggio di Canale 5, ha visto anche il coinvolgimento di Valeria Bigella. La ragazza è diventata molto amica dell'ex tronista campana, all'indomani della partecipazione a Temptation Island nel 2017.Valeria ha ospitato spesso e volentieri Sara a casa sua a Roma, con le due che hanno fatto una ...