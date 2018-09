Netflix | tutte le novità in arrivo a ottobre

Netflix - tutte le serie e le novità di Settembre : Ecco tutte le serie tv e le novità in arrivo su Netflix per il mese di Settembre 2018: da “Iron Fist”, “Maniac” e “Ingovernabile” Grandi novità in arrivo su Netflix per il mese di Settembre. Dopo le vacanze estive la piattaforma online di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento ha in programma un calendario di serie tv e film davvero imperdibili. Siete pronti a scoprire tutti i titoli ...

La rivoluzione Netflix è solo agli inizi : tutte le novità : La rivoluzione Netflix è tutta da vivere. La Mostra di Venezia si dimostra, per il terzo anno consecutivo, un evento

Netflix - tutte le novità in arrivo tra nuove serie tv e progetti futuri : Dopo il Comic-Con, più orientato ai cinecomics, c’è un altro importante meeting per gli addetti ai lavori, questa volta dedicato al mondo della televisione, cioè il press tour Television Critics Association (TCA), che si è svolto a Los Angeles. Come di consueto, sono state presentate le novità e i progetti delle varie reti e Netflix ha annunciato molte anticipazioni di quello che produrrà nel prossimo futuro. In definizione le sorti di ...