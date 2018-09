Nemmeno una maestra per il piccolo Gaetano | bimbo autistico di 5 anni La mamma | “Lotterò”

Venezia 75 - Ryan Gosling : «Lasciare la mia famiglia? Nemmeno per la luna» : Dalle stelle di Hollywood alle stelle – vere – del cielo, Damien Chazelle, 33 anni, regista del fortunato (ancorché beffato: ricordate la gaffe alla notte degli Oscar 2017?) La La Land, è tornato a dirigere l’attore canadese Ryan Gosling, per portarlo stavolta nello spazio, lì dove mai nessuno si era spinto prima del 20 luglio 1969. Sfoglia gallery Nei panni del primo uomo sulla luna Neil ...

Venezia 75 - l’intervista a Ryan Gosling : «Lasciare la mia famiglia? Nemmeno per la luna» : Dalle stelle di Hollywood alle stelle, «vere», del cielo, Damien Chazelle, 33 anni, regista del fortunato – ancorché beffato: ricordate la gaffe alla notte degli Oscar 2017? – La La Land, è tornato a dirigere l’attore canadese Ryan Gosling, per portarlo stavolta nello spazio, lì dove mai nessuno si era spinto prima del 20 luglio 1969. Sfoglia gallery Nei panni del primo uomo sulla luna Neil ...

Nave Diciotti - Di Maio a Ue : 'No Italexit ma Nemmeno prese in giro'. La replica : 'Minacce non portano da nessuna parte' : Il vicepremier ha intimato anche lo stop dei contributi all'Unione. Il senatore Pd Faraone: migranti della Nave hanno iniziato lo sciopero della fame. A Bruxelles in corso riunione degli sherpa - ...

MAURIZIO COSTANZO/ Non ci sono più i politici di una volta : "Non voto Nemmeno Berlusconi" : L'intervista a MAURIZIO COSTANZO in edicola sul Tempo: "I politici di oggi sanno comunicare, ma non hanno ironia. Berlusconi? Idee diverse, non l'ho mai votato".(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:48:00 GMT)

La magia di una storia d’amore nel video di Dopo di noi Nemmeno il cielo di Briga : Il video di Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga accompagna il nuovo singolo estratto da Che cosa ci siamo fatti, disco che il cantautore romano ha rilasciato il 1° giugno scorso. Il brano è arrivato in radio dal 3 agosto e rappresenta il secondo estratto da Che cosa ci siamo fatti, disco che ha segnato la svolta artistica di Briga in una crasi tra pop e rap che ne conferma la maturità artistica. L'esperimento era stato portato anche ...

Ghali risponde alla lettera di una fan : “Ti aiuto senza Nemmeno saperlo” : Ghali: una lettera da parte di una fan e la risposta del cantante di Cara Italia Ghali è famoso per essere il re della trap ma non solo. Il cantante di Cara Italia è noto al pubblico anche per essere un ragazzo semplice e umile. I fan sono il centro del mondo per un artista […] L'articolo Ghali risponde alla lettera di una fan: “Ti aiuto senza nemmeno saperlo” proviene da Gossip e Tv.

Sergio Marchionne – L’agghiacciante lettera degli operai : “Nemmeno una lacrima per lui” : Il volantino degli operai di Pomigliano sulla attuale situazione legata a Sergio Marchionne: parole dure e sincere “Condizioni irreversibili”, questo l’ultimo aggiornamento su Sergio Marchionne, ricoverato a Zurigo da fine giugno, quando aveva programmato un intervento alla spalla destra. Sembra che qualcosa possa essere andato storto sin dal momento dell’anestesia e, adesso Marchionne versa in gravissime ...

Iuschra - Nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Iuschra - Nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Nomine Csm - Nemmeno una donna 'laica' - Lella Golfo 'Grave' : La completa esclusione femminile dall'organo di Autogoverno della magistratura è una scelta precisa e politica che il Parlamento e i singoli partiti devono motivare e sanare". 'È di pochi giorni fa ...