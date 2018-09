Nel pisano | fiamme solo su crinale monte

Incendio Nel pisano : fiamme quasi spente a Calci - incendi a Vicopisano e Buti : Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, che anche mercoledì ha seguito l'evoluzione dell'incendio che divampa da due giorni sui monti pisani , informa che sul versante di Calci e San Giuliano le ...

Incendio Nel pisano : ancora al lavoro 100 vigili del fuoco : vigili del fuoco ancora al lavoro con 100 uomini, 4 Canadair e un elicottero per spegnere gli incendi che stanno interessando il Monte Serra nei comuni di Calci e VicoPisano. Dal pomeriggio gli interventi sono agevolati dal miglioramento delle condizioni meteo con l’attenuazione delle raffiche di vento. Le maggiori criticità sono riscontrate sempre nel comune di VicoPisano, nelle frazioni Cucigliana, Noce e nel comune di Vecchiano, in ...

Incendi Nel pisano : 430 sfollati tra Calci e Vicopisano : ANSA, - PISA, 26 SET - Sono 430 gli sfollati nei comuni di Calci e VicoPisano. E' il bilancio sugli Incendi nel Pisano fatto stamani nel corso di una riunione in prefettura a Pisa alla presenza del ...

Incendi Nel pisano : mille ettari in fumo - situazione sotto controllo : Il governatore della Toscana Enrico Rossi: 'Enrto oggi fuori dall'emergenza'. Calato il forte vento, in corso le operazioni di spegnimento dei roghi -

Incendi Nel pisano - 1000 ettari in fumo : ANSA, - VICOPisano, PISA,, 26 SET - "Da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata è di circa 1000 ettari" mentre sono 430 gli sfollati, e "in questo momento sono ancora attivi due ...

Incendi Nel pisano : situazione in miglioramento. Le parole del governatore Enrico Rossi. : Va lentamente migliorando la situazione nella zona del pisano, martoriata dagli Incendi nelle ultime 48 ore. L'intenso lavoro dei vigili del fuoco ha portato a un notevole ridimensionamento dei...

Incendi Nel pisano - fiamme ancora alte su Serra e ad Avane - : Il vento continua ad ostacolare le operazioni di spegnimento dei due roghi che sono divampati tra il 24 e il 25 settembre e che hanno già distrutto centinaia di ettari di bosco. Da questa mattina, in ...

Incendi Nel pisano - fiamme ancora alte : ANSA, - PISA, 26 set - Sono ancora attivi e alimentati dal vento due Incendi del Pisano. Il rogo che si è sviluppato sul monte Serra sta avanzando, anche se più lentamente rispetto a ieri, e si sta ...

Val di Serchio - 700 sfollati Nel pisano : 600 ettari di terra bruciata : Val di Serchio in fiamme. Il fronte dell'incendio di Avane, in provincia di Pisa [VIDEO], continua ad ampliarsi a causa del fortissimo vento che soffia. Sul luogo stanno operando le squadre dei vigili del fuoco che tentano di difendere le abitazioni a rischio. Sono tutti lì, schierati a presidio delle abitazioni che pian piano sono costrette a lasciare le proprie case. Sono momenti drammatici quelli che vengono raccontati dai vigili del fuoco di ...

Rogo Nel pisano : il vento non dà tregua - ma gli aerei tornano in azione : Il vento non ha concesso tregua questa notte sui monti del Pisano dove da oltre 24 ore, bruciano i boschi del Monte Serra. Centinaia gli sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie case e passare la ...

Inferno di fuoco Nel pisano - fiamme in Val di Serchio : allontanata una famiglia : E' una tempesta di fuoco quella che sta tenendo in scacco dalla notte scorsa le popolazioni dei Monti Pisani, in mezzo alla Toscana, dove il vasto incendio è alimentato da vento forte e costante e ha ...

Ultim'ora : nuovo violento incendio Nel pisano - in fiamme la zona di Avane : Non c'è pace per il pisano, alle prese con gravissimi incendi divampati sul Monte Serra da ormai 24 ore. Un nuovo fronte si è generato poco fa nei pressi di Avane, frazione di Vecchiano. L'area...

Inferno di fuoco Nel pisano - evacuazioni anche in Val di Serchio : Un nuovo rogo è stato appiccato a pochi chilometri dall'incendoi ancora attivo che sta distruggendo il bosco sul Monte Serra. Chiusi l'aeroporto di Pisa Galileo Galilei e le scuole di Calci e Vicoisano

Incendio Nel pisano - Legambiente : “Area di grande valore naturale” : “Il danno materiale e’ altissimo, come pesante per i residenti e’ la ferita nella relazione coi luoghi. Il patrimonio naturale, paesaggistico e sociale di questo territorio ha un valore eccezionale, non commensurabile in termini meramente economici”. Cosi’ Legambiente Toscana in relazione all’Incendio che da ieri sera sta interessando il monte Serra, a Calci, in provincia di Pisa, esprimendo sconcerto e ...