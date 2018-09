NBA | in Cina spopola Jeremy Lin | e gli Warriors | Ma Kobe Bryant rimane il più amato

Mercato NBA – Al Jefferson vola in Cina : contratto con i Flying Tigers : La carriera NBA di Al Jefferson si interrompe, almeno per la prossima stagione: il centro ex Pacers si trasferisce in Cina ai Flying Tigers Il campionato cinese potrà godere di un’altra stella in arrivo dall’NBA. Al Jefferson ha infatti deciso di rinunciare ad un ruolo di secondo piano in team degli USA, preferendo unirsi ai cinesi del Flyng Tigers, pronti a giocarsi il titolo nazionale, dopo la vittoria del 2016 e la Asian Champions Cup, ...

NBA più vicina al modello europeo : i club potranno lavorare con i migliori liceali : Gran parte dei prospetti resta al college soltanto un anno, e di fatto il transito per il mondo universitario diventa semplicemente un breve intermezzo - spesso senza risultati a livello accademico - ...

NBA - il ritorno in campo di Lamar Odom inizia dalla Cina? : ... sempre tramite il suo account Instagram Odom ha continuato a tenere aggiornati i suoi tifosi/follower con nuovi dettagli sulla sua nuova avventura cinese: "Non sono venuto a questo mondo per perdere,...