Napoli | via Tarsia bloccata dalle auto in sosta selvaggia e dai parcheggiatori abusivi

Napoli - accuse inviate in anonimo contro i vigili urbani. 'Auto di servizio usate come taxi e multe anomale' : Gestione dei soldi delle multe non proprio trasparenti e auto di servizio usate come taxi . Queste sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in modo anonimo con un esposto inviato alla procura ...

Via Napoli : minacce e insulti - parcheggiatore abusivo arrestato e condannato a 9 mesi : Scoperti, identificati e multati 29 soggetti che esercitavano abusivamente la professione di parcheggiatore guarda macchine al Vomero, nel centro storico, a Chiaia e a Coroglio. Per 13, sorpresi tra ...

Napoli - la metamorfosi è stata avviata : il Sarrismo lascia spazio al 4-4-2 ancelottiano : L’inizio preoccupante con 6 gol subiti in tre partite, seppur con due vittorie all’attivo, poi le difficoltà in fase offensiva e il pareggio in Champions League contro la Stella Rossa, la squadra più debole del girone: il Napoli di Carlo Ancelotti sembrava aver smarrito la strada che negli ultimi anni ha fatto crescere gli azzurri collocandoli stabilmente nella massima competizione europea. Troppo forte l’attaccamento al ...

Napoli - apre il cantiere al Plebiscito : via ai lavori della linea 6 della metropolitana : Ruspe e operai in azione da stasera a piazza del Plebiscito per il cantiere del metrò della linea 6. Il progetto prevede 14 mesi di lavori per ultimare la camera di ventilazione sotterranea al...

Serie A - Torino-Napoli 0-0 LIVE : Irrati avvia le operazioni di gioco : La domenica del quinto turno di Serie A si apre con il lunch match tra Torino e Napoli, attualmente separati in classifica da 4 punti. I granata sono reduci dal pareggio di Udine e sono a caccia di punti per mettersi alle spalle l’incostanza dell’avvio di campionato; gli azzurri, che con Fiorentina e Stella Rossa hanno dato l’impressione di aver sistemato i problemi difensivi, devono dare continuità proprio ...

Napoli - sparatoria nella notte a via Argine : il 20enne ferito davanti alla fidanzata dopo una lite : Rissa con un ferimento accidentale la scorsa notte a Napoli: gli agenti del commissariato di Ponticelli hanno arrestato Nicola Aulisio e Pietro La Pasta, 20 e 37 anni, accusati insieme a un'altra ...

Castellammare - Continua il travaso dei rifiuti a via Napoli. I quesiti di Scala rimasti senza risposta : 30/7 - Castellammare - Via Napoli trasformata in una discarica ogni mattina, Scala: «E' normale tutto questo?» Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Erbacce e rifiuti sui binari, monta la ...

Napoli - agguato nella notte in via Argine : gambizzato un uomo : Colpi d'arma da fuoco in via Argine, a Ponticelli, dove un uomo è stato centrato alle gambe da alcuni proiettili. La sparatoria è avvenuta intorno alle 23 e la vittima, è...

Champions League 2018/19 : al via la fase a gironi con Inter e Napoli in esclusiva su Sky : Ancelotti Prende ufficialmente il via la Uefa Champions League 2018/19, che torna ad avere quattro squadre italiane in corsa. Si parte con l’Inter, che ospita il Tottenham, e il Napoli, di scena sul campo della Stella Rossa. La 64° edizione dell’ex Coppa dei Campioni, che culminerà il 1° giugno 2019 con la finale a Madrid, avrà per la prima volta due differenti orari di gioco: 18.55 e 21.00. Tutte le partite della serata sono in ...

Esplosione in via Don Minzoni - Cozzolino : «A Napoli è emergenza abitativa» : «A Napoli siamo di fronte a un’autentica emergenza abitativa, di ordine qualitativo e quantitativo». L’Esplosione di via don Minzoni che ha causato la morte di una donna e il ferimento dei suoi due figli «è un episodio gravissimo e sintomatico del degrado che affligge larghe porzioni del capoluogo». L’eurodeputato campano Andrea Cozzolino chiede al Comune di impegnarsi in un «grande piano per la riqualificazione del centro storico dove la ...

Napoli. Esplosione in via don Minzoni : morta una donna di 66 anni : Una deflagrazione è avvenuta in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. È

Napoli - Al via la Prima edizione di "Golfo Pulito". Napoli incontra Venezia : Negli ultimi tempi, il progetto si sta diffondendo in tutto il mondo. L'idea è semplice, ma innovativa: i cestini galleggianti raccolgono rifiuti dall'acqua, tra cui le dannose microplastiche, ed è ...

Napoli - è già conto alla rovescia per San Gennaro : al via i riti solenni : Inizieranno domani 18 settembre a Napoli i riti solenni per la festività di San Gennaro, patrono della città e della Campania, la cui ricorrenza cade il 19 settembre, giorno dell'atteso miracolo della ...

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Napoli Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Dopo la sosta si torna a giocare in Serie A: bella sfida al Franchi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:50:00 GMT)