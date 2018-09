Napoli | paura al corso Umberto | cade un altro albero | ' Ora basta'

Vento forte - paura a Napoli : albero si abbatte su auto vicino al liceo : Via Giacomo Puccini, nel cuore del Vomero. Siamo nella strada che costeggia il liceo Sannazaro, 25 settembre mattina. Un albero si abbatte su un'auto in sosta, probabilmente a causa del forte...

Doppio Insigne e poi Verdi : il Napoli stende il Torino - e ora inizia a fare paura - : Le reti mancate a Belgrado sono arrivate in campionato. Il Napoli rivoluzionato da Ancelotti passa in casa del Torino, compiendo un altro passo nel percorso di crescita e facendo il pieno di autostima.

Live Torino Napoli 1-3 Doppio Insigne scaccia la paura : La rivoluzione di Ancelotti: dopo il mezzo passo falso in Champions League, Ancelotti ridisegna il Napoli nel lunch match contro il Torino: tante le novità, su tutte il rilancio di Mertens e...

Napoli : sassi contro bus alla Riviera di Chiaia - finestrino in frantumi e paura tra i passeggeri : Ancora autobus presi a sassate, finestrini in frantumi, passeggeri terrorizzati dal rumore e dalle schegge. Questa volta, per fortuna senza causare feriti, è successo alla Riviera di Chiaia, intorno ...

Terremoto a Napoli - due iscosse ravvicinate : grande paura tra la gente : POZZUOLI - Due scosse di Terremoto sono state percepite dagli abitanti di Pozzuoli (comune dell'area est di Napoli) e nel territorio dei Campi Flegrei - Fuorigrotta. La prima scossa, accompagnata anche da un forte e rumoroso boato, è stata avvertita intorno alle ore 23,36 di ieri, martedì 18 settembre 2018, con un'intensità pari ad una magnitudo di 2.5 della scala Ritcher. La seconda è stata registrata pochi minuti dopo, precisamente alle ore ...

Stella Rossa - Milojevic : "Paura del Napoli? No - coi consigli di Mihajlovic" : Il confronto con Carlo Ancelotti stimola Milojevic: "Ancelotti è uno dei migliori tecnici del mondo, lo dicono i risultati e le squadre che ha allenato. Io ho imparato molto studiandolo e adesso ...

Stella Rossa-Napoli - Milojevic : 'Non abbiamo paura - li rispettiamo ma non faremo le comparse' : Si comincia, i riflettori del 'Rajko Miti' si accendono, pronti per illuminare Stella Rossa-Napoli . Prima giornata del Gruppo C di Champions League , un match difficile per la formazione serba che, ...

De Luca - show in tv contro De Magistris : «Napoli fa paura - è quarto mondo» : Torna a parlare di sicurezza, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca , riaccendendo i riflettori sulla situazione a Napoli. Nel consueto appuntamento del venerdì, su Lira Tv, il governatore ...

Sabato al San Paolo il Napoli affronta lo 'spauracchio' Fiorentina : Sabato alle 18:00 al San Paolo, il Napoli di Ancelotti sfida la Fiorentina di Pioli nella quarta giornata di Serie A. I giorni che separano il match sono vissuti in modo diverso dalle due squadre: gli azzurri devono riscattare la brutta sconfitta rimediata a Marassi contro la Sampdoria, mentre i gigliati vogliono continuare il loro trend positivo dopo le vittorie su Chievo e Udinese, tentando il colpaccio al San Paolo. Pioli ci spera, vuole ...

Napoli - Chiriches va ko : rottura del crociato. Paura anche per Mertens - ma… : Chiriches VA KO- Brutte notizie in casa Napoli. Come evidenziato dai responsi medici, Chiriches ha subito la rottura del legamento crociato ed è stato già operato per lavorare ad un pronto rientro. Un rientro che non avverrà prima dei 6 mesi. Una nota stonata per Ancelotti, il quale dovrà fare a meno del centrale difensivo, […] L'articolo Napoli, Chiriches va ko: rottura del crociato. Paura anche per Mertens, ma… proviene da Serie A ...

Napoli - ferita nella stesa mentre era affacciata al balcone : «E adesso ho paura di tornare a casa» : «Ho visto la morte con gli occhi. Ringrazio Dio perché oggi mi sento una miracolata. Per ora non voglio tornare a casa, a Forcella». All'uscita dall'ospedale Loreto Mare,...

