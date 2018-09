Napoli-Parma in streaming e in diretta TV

: Napoli-Parma sarà diretta dall'arbitro Doveri di Roma. Il Napoli ha 15 precedenti in Serie A con l'arbitro romano:… - sscnapoli : Napoli-Parma sarà diretta dall'arbitro Doveri di Roma. Il Napoli ha 15 precedenti in Serie A con l'arbitro romano:… - GoalsserieA : RT @ItalianoCalcio: 7 Serie A games today: ?? | Udinese-Lazio ?? | Atalanta-Torino ?? | Cagliari-Sampdoria ?? | Genoa-Chievo ?? | Juventus… - ItalianoCalcio : 7 Serie A games today: ?? | Udinese-Lazio ?? | Atalanta-Torino ?? | Cagliari-Sampdoria ?? | Genoa-Chievo ?? | Juve… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018)si sfidano nel turno infrasettimanale: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in Tv eè una delle partita della sesta giornata di Serie A, si gioca allo stadio San Paolo dialle ore 21. Ildi Ancelotti sta continuando a crescere pur mantenendo alcuni tratti del gioco del suo vecchio allenatore Maurizio Sarri. Giocherà contro il, che fin qui è stata la migliore fra le squadre appena promosse dalla Serie B.sarà trasmessa ine in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 2 (canale 252). Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche inda pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV.(4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Verdi, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.(4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, B. Alves, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Ciciretti.