Napoli-Parma | formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018 2019

Napoli - Ancelotti ai suoi : 'Niente scherzi con il Parma' : La Gazzetta dello Sport sul match di questa sera tra Napoli e Parma : 'Niente scherzi. S'è raccomandato, Carlo Ancelotti , spiegando alla squadra le insidie della gara di questa sera. Vuole i tre punti, l'allenatore, ...

Napoli-Parma - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Turno infrasettimanale per la Serie A. Nella sesta giornata di campionato al San Paolo va in scena Napoli-Parma, una sfida tra due squadre in un ottimo momento di forma. Gli azzurri sono reduce dalla brillante vittoria contro il Torino; mentre gli emiliani, dopo il successo di San Siro con l’Inter, si sono ripetuti in casa contro il Cagliari. Sarà un grande duello tra Lorenzo Insigne e Gervinho, due dei giocatori più in forma della Serie ...

Napoli-Parma : Ancelotti prepara il turn-over e punta a ritrovare i gol di Milik : Testa al Parma, non alla Juventus. É questo il diktat lanciato nello spogliatoio azzurro da Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida contro gli emiliani, che saranno di scena domani in un San Paolo che non si annuncia pieno, ma che potrebbe superare ‘solo’ i 25.000 spettatori. La vittoria di Torino ha restituito entusiasmo all’ambiente dopo il deludente pareggio di Belgrado, soprattutto dal punto di vista del gioco, ma ...

Napoli-Parma - le probabili formazioni. In attacco torna Milik : Ancora turnover per Ancelotti, che dopo la panchina di Torino rilancia il polacco. Discorso analogo per il suo connazionale Zielinski, che rileverà Verdi

Serie A Parma - D'Aversa : «Contro il Napoli sarà difficile - ma non impossibile» : Parma - " Arriviamo alla sfida di Napoli dopo una bella vittoria e un'ottima prestazione, ci attende una squadra molto forte". Queste le parole del tecnico D'Aversa in conferenza stampa a poche ore ...

Napoli-Parma - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Napoli-Parma? Napoli-Parma sarà trasmessa su Sky Sport Serie A , canale 202, e sul canale 252. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? Si tratta del confronto numero 33 ...

Calcio Napoli - probabili formazioni e dove vedere la sfida con il Parma : Napoli-Parma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky, sul canale Sky Sport Serie A , 202 del satellite e 383 del digitale terrestre, e Sky Sport , 252 del satellite, . Sarà, inoltre, ...