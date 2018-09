Napoli-Parma | Ancelotti | ' Siamo pronti per la Juventus Insigne è determinante'

Juventus-Bologna 2-0 : Dybala torna al gol - poi Matuidi Il Napoli vola : 3-0 al Parma : Pratica chiusa dai bianconeri già nel primo tempo. Alla rete dell’argentino segue quella di Matuidi. Poi la formazione di Allegri controlla in attesa del bi-match di sabato con il Napoli

Serie A - Napoli -Parma 3-0. In gol Insigne e Milik - doppietta - : Troppo Napoli o troppo poco Parma? Difficile dirlo, ma la fotografia della partita è nel punteggio finale, 2-0 per gli azzurri, con una squadra che arriva lanciata alla sfida con la capolista Juve e l'...

Serie A - sesto turno : la Juventus fa sei su sei - Dybala si sblocca. Napoli show col Parma - la Lazio cresce : Vince la Juventus , vincono tutte le big. Il sesto turno della Serie A chiarisce le gerarchie, con i campioni d'Italia ovviamente davanti a tutti. Sesta vittoria di fila per la Juve, che batte 2-0 il ...

Napoli -Parma - Ancelotti : “I giocatori sono motivati - sarà difficile fare la formazione che affronterà la Juve” : A margine della buona prova del Napoli contro il Parma, ha parlato l’allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti : “Cosa è scattato dopo Genova? Adesso stiamo bene, tutti i giocatori sono motivati : ci dovevamo sistemare un po’“. Sulla posizione di Insigne, decisivo anche stasera, il tecnico emiliano si è espresso così: “Con il cambio di posizione, Insigne può avvicinarsi alla porta e in questo momento è ...

