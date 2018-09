Napoli-Parma | Ancelotti | “I giocatori sono motivati | sarà difficile fare la formazione

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) A margine della buona prova delcontro il, ha parlato l’allenatore degli azzurri, Carlo: “Cosa è scattato dopo Genova? Adesso stiamo bene, tutti i: ci dovevamo sistemare un po’“. Sulla posizione di Insigne, decisivo anche stasera, il tecnico emiliano si è espresso così: “Con il cambio di posizione, Insigne può avvicinarsi alla porta e in questo momento è determinante per noi“. Sabato, ilè atteso dalla sfida al vertice con la Juve, squadra cheha allenato: “La sfida contro i bianconeri?un bel rompicapo ladi sabato,molto complicato per me scegliere gli undici che scenderanno in campo“. Ilha operato il turnover stasera, ma non hanno riposato due uomini chiave, Koulibaly e Insigne: “Kalidou non ha problemi a giocare ogni tre giorni per ...